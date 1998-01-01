جامعة بيرزيت تحصد المركز الأول في مسابقة TechCamp

رام الله / سما /

استطاع فريق جامعة بيرزيت والمكون من الطلبة يزن يحيى، حمزة النبالي، شريف الأسعد، ورمزي طنّوس، وبإشراف من أستاذ هندسة الكهرباء وهندسة الحاسوب د. واصل غانم، من حصد المركز اﻷول في مسابقة TechCamp.

وشارك في المسابقة التي تنظمها مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة PSD، وبتمويل من القنصلية اﻷمريكية 7 جامعات فلسطينية، وتهدف المسابقة إلى تفعيل التعاون بين الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص، وتستهدف رواد الأعمال الشباب ومشاريع ال Startups.

المشروع الذي عمل عليه الفريق عبارة عن تصميم نظام يعمل على هواتف ال Androidلإدارة عمليات المستودعات الضّخمة، ليستبدل الطرق التقليدية لإدارة المستودعات من ورق وExcel Sheets بنظام مؤتمت، حيث تم تطبيق النظام على شركة المشروبات الوطنية (كوكا كولا) في مستودعاتهم في رام الله.

من جانبه، قال د. غانم أن هذا الإنجاز يعد تطبيقاً للاهتمام الكبير الذي تبديه الجامعة للجانب العملي في إطار العملية التعليمية الشمولية عن طريق تطوير وسائل التعليم والتعلم في تدريس المساقات مثل التعلم من خلال حل المشكلات (Problem Based Learning) و كذلك من خلال انشاء مختبر كعكش في الجامعة بالشراكة مع مشروع Methodsالممول من الاتحاد الأوروبي، حيث يسهم في تمكين الطلبة من تطوير قدراتهم الريادية والابداعية، وتنمية قدرات البحث العلمي للمشاركة الحقيقية في انتاج المعرفة والتعرف على التحديات التي تواجه العالم والمشاركة في إيجاد حلول مناسبة، واكتساب مهارات العمل ضمن الفريق ومهارات إدارة الوقت والتعلم من خلال بيئة ممتعة يسودها جو المرح والتعاون.