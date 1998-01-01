بلدية النصيرات تنفذ حزمة مشاريع خدماتية في الفترة القادمة

النصيرات / سما /

أعلنت بلدية النصيرات عن تنفيذ حزمة من المشاريع خلال النصف الثاني من عام 2018م، بتمويل من صندوق تطوير وإقراض البلديات، بتكلفة إجمالية 803 ألف يورو.

وتتضمن المشاريع الخدماتية التي سيتم تنفيذها، بناء سور المدينة الرياضية، إنشاء وتشطيب الطابق الأرضي للمرحلة الثانية في السوق المركزي بواقع 40 محل متعددة الاستخدامات، تنفيذ شبكة صرف صحي بمنطقة المفتي، تبليط شارع الحرثاني بمحيط السوق المركزي، وتنفيذ مشروع صرف صحي بمنطقة شلط والآثار، بالإضافة إلى تطوير المتنزه البلدي.

وذكر مدير دائرة المشاريع في بلدية النصيرات م. خليل اسماعيل، أنه من المتوقع البدء في تنفيذ جزء من هذه المشاريع بعد شهر ونصف من الآن، بعد أن تم الإعلان عن مناقصة لثلاثة مشاريع، قامت شركات المقاولات بشراء العطاءات لها.

وفي ذات السياق، أشار إسماعيل إلى أنه سيتم تطوير المرحلة الأولى في شارع رقم 5 بعرض 20 متر، من خلال المنحة الكويتية، والذي يصل بين شارع صلاح الدين شرقا وشارع عمر بن الخطاب غربا.