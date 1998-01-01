"روّاد" تختتم مخيماً صيفياً للزهرات بغزة

اختتمت جمعية روّاد للتنمية المجتمعية – فلسطين مخيم "SUMMAR CAMP" للزهرات في منطقة شمال غرب غزة، حيث شارك في المخيم بمرحلته الأولى 65 فتاة في سن الثالثة عشر.

وتحدث السيد مدير الجمعية محمد ابو سيدو أن هذا المخيم يأتي في سياق البرامج الدائمة لدى الجمعية "البرامج التنموية"، حيث شمل المخيم على العديد من الفقرات المتنوعة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر: فقرات الرسم الحر والرسم على الفحم وعلى ألوان الأكريلك، وفقرات الاقتصاد المنزلي والالقاء الشعري والنشيد والدبكة الشعبية، والالعاب الترفيهية والمسابقات الثقافية، ومحاضرات علمية وعن تاريخ فلسطين، واختتم المخيم بزيارة علمية لصرح الجامعة الاسلامية بغزة.