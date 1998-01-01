جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

جيش الاحتلال يقتحم منزل الشهيد محمد يوسف في كوبر

السبت 28 يوليو 2018 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يقتحم منزل الشهيد محمد يوسف في كوبر



رام الله / سما /

واصل جيش الاحتلال حملته العسكرية على بلدة كوبر قضاء رام الله لليوم الثاني على التوالي، وداهم صباح اليوم، منزل منفذ عملية مستوطنة آدم الشهيد محمد طارق دار يوسف وسط عمليات تخريب وتنكيل بسكان المنزل.

وقال سكان القرية إن نحو 40 دورية عسكرية متمركزة في البلدة، ويقوم أفرادها بالانتقام من سكان القرية بالمداهمات والتخريب والاعتقال ومصادرة الأموال.

وأشاروا إلى أن آخر هذه الممارسات، كان بحجز مبالغ مالية من منزل أبو أنس سرحان ونائل الفحل.

كما اعتقل الجيش عددا من المواطنين عرف منهم لغاية الان الشاب خلدون البرغوثي.

أخبار ذات صلة

تدمير نصب الشهيد خالد نزال

الاحتلال يقتحم جنين و يدمر نصب الشهيد خالد نزال وسط المدينة

سعدي الكرنز

الامن الوقائي في رام الله يقتحم منزل الوزير السابق سعدي الكرنز

جيش الاحتلال - ارشيف

الاحتلال يعزز تواجده بالضفة واجراءات بحق بلدة كوبر مسقط رأس منفذ عملية الطعن

صورة لمراسل إسرائيلي في منزل الشهيد قنبر تثير الجدل والغضب

ابو شهلا- ارشيفش

منزل الشهيد " ياسر عرفات" سيشهد اول اجتماعات حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء المقبل

الشهيد محمد شرف

معلمة الشهيد " محمد شرف " تنعيه بكلمات مؤثرة

الأكثر قراءة اليوم

وفاة الفنان المصري محمد شرف بعد صراع مع المرض

رحيل الفنانة المصرية هياتم

ليبرمان يهدد: كلما دوت صافرات الانذار في اسرائيل ستدوي بشكل اقوى بغزة

الرئيس يجري فحوصات روتينية في المستشفى الاستشاري والنتائج جيدة

في انتظار الحرب...ماجد سعيد

غزة على شفا الحرب ... رجب أبو سرية

قبس من ثرثرات المجالس ..عريب الرنتاوي

الأخبار الرئيسية

الموساد

الموساد .. اغتيالات إسرائيلية أغربها بمعجون الأسنان

نتنياهو

قناة عبرية تكشف : نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية " لم يسبق لها مثيل " بشأن غزة

الشاب مؤمن فتحي الهمص (18 عاما)،

استشهاد شاب واصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة

ليبرمان ونتنياهو

قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

الشهيد غازي محمد ابو مصطفي

صور: شهيدان احدهما طفل ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "الشهداء الاطفال"