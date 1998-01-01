جيش الاحتلال يقتحم منزل الشهيد محمد يوسف في كوبر

رام الله / سما /

واصل جيش الاحتلال حملته العسكرية على بلدة كوبر قضاء رام الله لليوم الثاني على التوالي، وداهم صباح اليوم، منزل منفذ عملية مستوطنة آدم الشهيد محمد طارق دار يوسف وسط عمليات تخريب وتنكيل بسكان المنزل.

وقال سكان القرية إن نحو 40 دورية عسكرية متمركزة في البلدة، ويقوم أفرادها بالانتقام من سكان القرية بالمداهمات والتخريب والاعتقال ومصادرة الأموال.

وأشاروا إلى أن آخر هذه الممارسات، كان بحجز مبالغ مالية من منزل أبو أنس سرحان ونائل الفحل.

كما اعتقل الجيش عددا من المواطنين عرف منهم لغاية الان الشاب خلدون البرغوثي.