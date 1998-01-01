المالكي يلتقي الرئيس القيرغيزي سورونباي جينبيكوف

رام الله / سما /

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم السبت، في العاصمة القيرغيزية بيشكك، الرئيس القيرغيزي سورونباي جينبيكوف، في محطته الثانية إلى جمهوريات آسيا الوسطى.

ونقل الوزير المالكي تحيات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والقيادة الفلسطينية لرئيس لقيرغيزستان وشعبها، مؤكدا على الروابط التاريخية والحضارية التي تربط الشعبين الفلسطيني مع الشعب القرغيزي.

وبدوره، أكد الرئيس جينبيكوف على المواقف الثابتة والمبدئية لقيرغيزستان تجاه الحقوق الفلسطينية، في الحرية، والعدل، والسلام، وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعرب الرئيس القيرغيزي عن ثبات الموقف القيرغيزي مع الجانب الفلسطيني في كافة المحافل الدولية والإقليمية، إضافة للدعم القيرغيزي لكافة المشاريع المقترحة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات السياسية، والدبلوماسية، والأمنية، والاقتصادية، والاستثمارية، والثقافية، والعلمية، والطبية، إضافة للبرلمانية.

ومن جانبه، أطلع الوزير المالكي الرئيس القيرغيزي على الأوضاع الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية اليومية التي تستهدف المقدسات، وفي مقدمتها القدس والمسجد الأقصى، والتوغل الاستيطاني، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عشرة سنوات، وعدوان مستمر يستهدف كافة مناحي الحياة فيها.

وأكد المالكي على عزم الجانب الفلسطيني، المضي قدماً في توسيع وتنويع مجالات التعاون مع قيرغيزيا لتستهدف مجالات تخدم الطرفين، إضافة إلى السياسة والدبلوماسية، وتكثيف التنسيق في المنظمات الدولية والتعاون الإسلامي، ومنظمة عدم الانحياز، ومنظمة آسيا للتعاون وبناء إجراءات الثقة CICA، وتطوير آليات التنسيق على مستوى البلدين.

من جانب آخر، قدَّم الرئيس القيرغيزي تحياته للرئيس محمود عباس، وقدم له الدعوة لزيارة قيرغيزيا في أٌقرب فرصة ممكنة.

وأكد المالكي على دعوة الرئيس القيرغيزي لزيارة فلسطين، وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وإفريقيا مازن شامية، وسفير دولة فلسطين غير المقيم لدى قيرغيزيا محمد ترشيحاني.