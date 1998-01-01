جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئات القدس الإسلامية: اقتحامُ الأقصى استهدافٌ واضح واعتداء مقصود

السبت 28 يوليو 2018 10:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هيئات القدس الإسلامية: اقتحامُ الأقصى استهدافٌ واضح واعتداء مقصود



القدس المحتلة / سما /

استنكرت هيئات القدس الاسلامية (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، ودائرة الإفتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى)، في بيانٍ مُشترَك، "اقتحامَ المسجد الأقصى، من قبل رئيس بلدية الاحتلال نير براخات، ورئيس شرطة الاحتلال في القدس يورام ليفي، برفقة أكثر من 100 عنصر من الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح واقتحامهم المسجد القبلي بأحذيتهم، بعد إغلاق المسجد كليا وطرد حراسه وموظفيه لعدة ساعات".

واستنكر البيان "الاعتداء المقصود من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك عقب انتهاء صلاة الجمعة، حيث اقتحم مئات العناصر من الشرطة والقوات الخاصة المدججين بالسلاح المسجد من جهة باب المغاربة وأطلقوا القنابل الغازية والصوتية بكثافة اتجاه المصلين الأمر الذي أدى إلى إصابة العشرات من المصلين، إلى جانب الاعتداء بالضرب المبرح على العديد من المصلين واعتقال عدد من الشباب".

وأضاف البيان: "وفي استهداف واضح اعتدت شرطة الاحتلال أيضا على رئيس حرس المسجد الأقصى المبارك وعدد من الحراس والموظفين، وطردت جميع حراس وموظفي المسجد بما فيهم مدير المسجد الأقصى المبارك إلى خارج المسجد ومنعت المصلين من الوصول إليه".

وحذّر البيان من "الاستمرار في انتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك من قبل شرطة الاحتلال" مُعتبرًا أنه "الأمر الذي قد يؤدي إلى توتر الأوضاع وجر المنطقة للمزيد من العنف".

وأكّد أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من إجراءات واعتداءات بحق المسجد الأقصى المبارك في محاولة لتغيير الوضع القائم وفرض واقع جديد هي إجراءات باطلة لن تنجح في تغيير واقع المسجد، وسيبقى المسجد الأقصى المبارك مسجدا إسلاميا خالصا يمثل عقيدة جميع مسلمي العالم".

كما طالبت فعاليات القدس الاسلامية، في بيانها "كافة دول العالم والمحافل الدولية للتدخل ووقف جميع الإجراءات التي اتخذتها حكومة الاحتلال بعد احتلال مدينة القدس عام 1967 بحق المسجد الأقصى المبارك، وما تقوم به حاليا من انتهاك لحرمة المسجد، والالتزام بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

#المسجد الأقصى #هيئات القدس

أخبار ذات صلة

الاحمد - ارشيف

الأحمد: اجتماعات المجلس ستشهد إعادة تشكيل كل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية

إعلان باماكو: القدس عاصمة روحية للأمة الإسلامية وخط أحمر لا يمكن تجاوزه

شرطة الاحتلال امام الاقصى

الأقصى مفتوح للجميع و قوات الاحتلال تكثف تواجدها في القدس

رياض منصور - ارشيف

شاهد ..رياض منصور : انا ضد فرض العقوبات على غزة وموقفي واضح

خليل الحية

الحية : تلقينا وعودات بفتح معبر رفح وموقف دحلان من المصالحة واضح

فدوى ومروان البرغوثي - ارشيف

فدوى البرغوثي:تقصير رسمي واضح بالتعامل مع قضية الأسرى والفعاليات ستتواصل

الأكثر قراءة اليوم

وفاة الفنان المصري محمد شرف بعد صراع مع المرض

رحيل الفنانة المصرية هياتم

واللا العبري: جيش الاحتلال متخوف من نيران القناصة على حدود غزة

ترامب طلب من نتنياهو إطلاق سراح معتقلة تركيا مقابل قس امريكي

رداً على عملية مستوطنة "آدم".. ليبرمان يصادق على بناء 400 وحدة فيها

في انتظار الحرب...ماجد سعيد

غزة على شفا الحرب ... رجب أبو سرية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

قناة عبرية تكشف : نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية " لم يسبق لها مثيل " بشأن غزة

الشاب مؤمن فتحي الهمص (18 عاما)،

استشهاد شاب واصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة

ليبرمان ونتنياهو

قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

الشهيد غازي محمد ابو مصطفي

صور: شهيدان احدهما طفل ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "الشهداء الاطفال"

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد: كلما دوت صافرات الانذار في اسرائيل ستدوي بشكل اقوى بغزة