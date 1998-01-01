القدرة: 155 شهيداً و17100 جريح برصاص قوات الاحتلال في مسيرات العودة

رام الله / سما /

أكد د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أنّ عدد شهداء مسيرة العودة، ارتفع إلى 155 شهيد و اكثر من 17100 اصابة منذ 30 مارس الماضي.

وقال القدرة، إنّ عدد الشهداء والجرحى أمس في جمعة "أطفالنا شهداؤنا"، بلغ شهيدين، منهم شهيد طفل و 246 اصابة بجراح مختلفة منهم 11 حالة خطيرة و تم علاج 139 اصابة بالمستسقيات منها 90 حالة بالرصاص الحي و من بين الاصابات 19 طفل و 10 اناث و 4 مسعفين و صحفي واحد شرق قطاع غزة.

من الشهداء

19 طفل

2 اناث

الاصابات

3219 اطفال

1395 سيدة

درجة الخطورة في مجمل الاصابات

394 خطيرة

4120 متوسطة

12236 طفيفة

من بين الاصابات

4340 رصاص الحي

534 معدني مغلف بالمطاط

7536 اختناق شديد بالغاز

4430 شظايا و اصابات اخرى

مكان الاصابة في الجسم

620 بالراس و الرقبة

370 بالصدر و الظهر

400 بالبطن و الحوض

1255 اطراف علوية

5410 اطراف سفلية

1120 اماكن متعددة

حالات البتر 68 حالة بتر من بين الاصابات

60 اطراف سفلية

1 اطراف علوية

7 في اصابع اليد

استهداف مباشر للطواقم الطبية ادى الى

2 شهيد (الشهيد المسعف موسى ابو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)

334 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز.

تضرر 58 سيارة اسعاف بشكل جزئي