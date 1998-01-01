القدرة: 155 شهيداً و17100 جريح برصاص قوات الاحتلال في مسيرات العودة

أكد د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة بغزة، أنّ عدد شهداء مسيرة العودة، ارتفع إلى 155 شهيد و اكثر من 17100 اصابة منذ 30 مارس الماضي.
وقال القدرة، إنّ عدد الشهداء والجرحى أمس في جمعة "أطفالنا شهداؤنا"، بلغ شهيدين، منهم شهيد طفل و 246 اصابة بجراح مختلفة منهم 11 حالة خطيرة و تم علاج 139 اصابة بالمستسقيات منها 90 حالة بالرصاص الحي و من بين الاصابات 19 طفل و 10 اناث و 4 مسعفين و صحفي واحد شرق قطاع غزة.
من الشهداء
19 طفل
2 اناث
الاصابات
3219 اطفال
1395 سيدة
درجة الخطورة في مجمل الاصابات
394 خطيرة
4120 متوسطة
12236 طفيفة
من بين الاصابات
4340 رصاص الحي
534 معدني مغلف بالمطاط
7536 اختناق شديد بالغاز
4430 شظايا و اصابات اخرى
مكان الاصابة في الجسم
620 بالراس و الرقبة
370 بالصدر و الظهر
400 بالبطن و الحوض
1255 اطراف علوية
5410 اطراف سفلية
1120 اماكن متعددة
حالات البتر 68 حالة بتر من بين الاصابات
60 اطراف سفلية
1 اطراف علوية
7 في اصابع اليد
استهداف مباشر للطواقم الطبية ادى الى
2 شهيد (الشهيد المسعف موسى ابو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)
334 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز.
تضرر 58 سيارة اسعاف بشكل جزئي