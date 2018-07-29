جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس

السبت 28 يوليو 2018 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأحد 2018/07/29: يكون الجو غائماً جزئياً ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الاثنين 2018/07/30: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/31: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
 

أخبار ذات صلة

بالتفاصيل .. تطورات متسارعة على حالة الطقس

تغيرات متسارعة على حالة الطقس في الأيام القادمة

توقعات الطقس حتى الأسبوع القادم في فلسطين

توتر - رفح

صور.. إصابتان و حالة من التوتر في رفح إثر مقتل شاب برصاص الأمن

حدود غزة

هيئة حقوقية: 54 من جرحى المجزرة الإسرائيلية في حالة “موت سريري”

الطقس: جو شديد البرودة وأمطار شديدة على مختلف المناطق

الأكثر قراءة اليوم

وفاة الفنان المصري محمد شرف بعد صراع مع المرض

رحيل الفنانة المصرية هياتم

واللا العبري: جيش الاحتلال متخوف من نيران القناصة على حدود غزة

ترامب طلب من نتنياهو إطلاق سراح معتقلة تركيا مقابل قس امريكي

رداً على عملية مستوطنة "آدم".. ليبرمان يصادق على بناء 400 وحدة فيها

في انتظار الحرب...ماجد سعيد

غزة على شفا الحرب ... رجب أبو سرية

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

قناة عبرية تكشف : نتنياهو يستعد لتقديم مبادرة سياسية " لم يسبق لها مثيل " بشأن غزة

الشاب مؤمن فتحي الهمص (18 عاما)،

استشهاد شاب واصابة طفل برصاص الاحتلال في قطاع غزة

ليبرمان ونتنياهو

قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

الشهيد غازي محمد ابو مصطفي

صور: شهيدان احدهما طفل ومئات الاصابات برصاص قوات الاحتلال في جمعة "الشهداء الاطفال"

ليبرمان - ارشيف

ليبرمان يهدد: كلما دوت صافرات الانذار في اسرائيل ستدوي بشكل اقوى بغزة