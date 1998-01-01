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قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة

الجمعة 27 يوليو 2018 09:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية تزعم : نتنياهو منع هجوما موسعا أمر به ليبرمان ضد غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة العبرية الثانية، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في منع هجوم عسكري موسع أمر بتنفيذه وزير الجيش أفيغدور ليبرمان ضد قطاع غزة.

واوضحت القناة، ان ليبرمان أمر بالهجوم في الثاني عشر من الشهر الجاري، حيث أصدر تعليماته بتوجيه ضربة قوية لحركة (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

ووفقا للقناة، فإن نتنياهو عارض بشدة هذا المخطط ومنع تنفيذه خاصةً وأن هذا القرار جاء بالتزامن مع بدء امتحانات الثانوية العامة في إسرائيل والمستوطنات المجاورة للقطاع.

ونقلت القناة عن مصادر في حزب (إسرائيل بيتنا) الذي يتزعمه ليبرمان، أن هناك خلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن كيفية التعاطي مع غزة، مشيرةً إلى ان هذه الخلافات كانت بين ليبرمان ونتنياهو.

بدوره، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تلك الأنباء وقال أنها زائفة، مؤكدا انه لم تكن هناك أي خلافات في الرأي وأن القرارات بهذا الخصوص تتخذ بشكل مشترك.

#نتنياهو #ليبرمان #غزة #حرب

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