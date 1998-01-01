الهيئة الوطنية : الجمعة القادمة "الحياة والحرية رفضا للحصار والاغلاق"

غزة / سما /

أكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة استمرار المسيرات السلمية ورفضها لكل الحلول التصفوية للقضية الفلسطينية وعلى راسها صفقة القرن الامريكية بمختلف مخططاتها على الارض، من حصار وقتل ودمار واغتيال للطفولة.



ودعت الهيئة الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعالية الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان "جمعة الحياة والحرية" رفضا للحصار والاغلاق.



وقالت الهيئة في نهاية جمعة أطفالنا الشهداء :"لن تتوقف المسيرة ابدا على انغام الوعود الخادعة بدون نتائج التي يرسلها الاحتلال عبر بعض الوسطاء ،لا بد ان يعيش شعبنا حياة كريمة ويرى الحرية حقيقة واقعة راي العين وليس خيالا ووعودا".



وثمنت الهيئة الدور المصري في البحث عن وسائل لإغاثة الشعب الفلسطيني بالقطاع، مؤكدة أن مصر التي دفعت الالاف من الشهداء من اجل قضايا الامة لن تسمح للاحتلال أن يفرض معادلات خادعة مبهمة ولن تسمح له بكسب الوقت من اجل تمرير صفقته المشبوهة.



كما أكدت الهيئة على فشل محاولات الاحتلال فرض معادلة التهدئة مقابل التهدئة في ظل الاحتلال والحصار لأنها معادلات تتجاهل حقوق الشعب الطبيعية في الحرية والحياة الكريمة مطالبة الجهات الوسيطة الاستدراك بضرورة وقف الغطرسة الاسرائيلية والاستعلاء الذي يتجاهل الحقوق والاوجاع الفلسطينية.



كما طالبت الهيئة الامم المتحدة العمل لوقف سياسة العدو بقتل اطفال الشعب الفلسطيني مطالبة ايضا بوقف اجراءات ادارة الوكالة بحق الموظفين بغزة وبمناطق العمليات الخمسة ووقف سياسة الفصل التعسفي بحقهم.

