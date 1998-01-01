إصابة خطيرة برصاص جيش الاحتلال بمواجهات في قرية كوبر برام الله

رام الله/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، إصابة شاب بجروح خطيرة في البطن، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري في قرية كوبر شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت بعد صلاة الجمعة مواجهات في قرية كوبر، خلال انتشار الاحتلال في القرية منذ ساعات الصباح، بعد اقتحام واسع على خلفية تنفيذ عملية مستوطنة "ادم".

وقالت مصادر من القرية إن قوات الاحتلال أقامت عدة نقاط تفتيش وحواجز عسكرية على مدخل القرية وفي داخلها، كما أغلقت أحد المداخل بالسواتر الترابية، وفتشت منزل منفذ عملية الطعن أمس طارق دار يوسف وأخذت مقاساتها وهددت بهدمه.