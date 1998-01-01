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خمس اصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم

الجمعة 27 يوليو 2018 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمس اصابات خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في كفر قدوم



قلقيلية/سما/

اصيب 4 شبان وطفل برصاص الاحتلال خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان كما احتجز الجنود سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وصادروا اجهزة الاتصال الخاصة بطاقمها.

وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي ان قوات كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة تحت غطاء كثيف من اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى وقوع 5 اصابات بالاعيرة المعدنية بينهم الطفل خالد مراد 13 عاما وعشرات الاصابات بالاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

واكد شتيوي على ان قوات الاحتلال احتجزت مركبة الاسعاف التابعة لجمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وصادرت اجهزة الاتصال الخاصة بطاقم المركبة ومنعوهم من اخلاء نساء تم الاعتداء عليهن خلال اعتلاء جيش الاحتلال لمنزل المواطن رفيق شتيوي الذي تم استخدامه لقناصة الاحتلال .

واضاف شتيوي ان قوات الاحتلال لاحقت الشبان الى داخل البلدة واندلعت المواجهات في محيط مسجد عمر بن الخطاب حيث تعمد الجنود اطلاق قنابل الغاز داخل المنازل فيما تصدى لهم الشبان بالحجارة اجبروهم على التراجع وافشلوا عديد الكمائن التي تم نصبها بهدف اعتقال الشبان.

#اصابات #احتلال #مواجهات

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