الهباش يدعو المسلمين لشد الرحال إلى "الأقصى" والدفاع عن القدس

وطالب خلال خطبة الجمعة، التي ألقاها في أحد مساجد العاصمة الغانية أكرا، المسلمين في أنحاء العالم لشد الرحال جماعات وفرادى إلى مدينة القدس والصلاة في "الأقصى"، لمن استطاع إليه سبيلا، والتواجد في أزقتها وحاراتها وإقامة الصلاة في الحرم القدسي الشريف جنبا إلى جنب مع المقدسيين والفلسطينيين، الذي يخوضون معارك العزة والكرامة دفاعا عن أرضنا.

وتحدث عن صورة الأوضاع التي تعصف بالمسجد الأقصى المبارك، في ظل الهجمة المسعورة التي تقودها حكومة الاحتلال، وبمساندة من المستوطنين وشرطة الاحتلال لاقتحام المسجد وتدنيسه واغلاق بواباته في وجه المصلين، وطرد المقدسيين المرابطين ومن معهم من كافة ارجاء المدن الفلسطينية.

وأكد الهباش أن هذه جريمة إرهابية مكتملة الأركان، مطالبا على المجتمع الدولي بوجوب الدفاع عن القيم الإنسانية التي طالما تغنى بها، والتي تدوسها دولة الاحتلال بأقدام جنودها ومستوطنيها يوميا بحق المسلمين والمقدسات الاسلامية في مدينة القدس.

وأوضح أن الشريعة الإسلامية أكدت على أخوة المسلمين جميعا بغض النظر عن عرقهم ولونهم، وأنها تكون حقيقية عندما يهبوا لنجدة المرابطين في "الأقصى"، ومساندتهم ودعم صمود في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.