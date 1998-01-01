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رأفت يدين اعتداء جيش الاحتلال على المصلين في المسجد الاقصى

الجمعة 27 يوليو 2018 07:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أدان صالح رأفت نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة للمسجد الاقصى والاعتداء على المصلين واصابة العشرات جراء إطلاق الاعيرة النارية المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاههم، اضافة الى اعتدائهم بوحشية على حراس المسجد واغلاق بواباته.

وقال: "ان هذا الاعتداء الاجرامي على المصلين واماكن العبادة واغلاقه ابوابها مخالف للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تكفل حرية العبادة واداء الشعائر الدينية بحرية وامان".
واعتبر رأفت في بيان له، اليوم، ان اعتداء جيش الاحتلال على المصلين لهو مس خطير يطال المعتقدات الانسانية والدينية حول العالم وهو سلوك لم يفعله سوى الجيوش الهمجية في القرون الوسطى.

واضاف: "ان اقتحام بيوت العبادة والاعتداء على المصلين يعكس حالة العنجهية التي تتصف بها حكومة اليمين المتطرف ويؤكد على ان اسرائيل دولة ابارتهايد تمارس العنصرية ضد الشعب الفلسطيني الاعزل".

وفي نهاية تصريحه طالب رأفت الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي بأخذ موقف واضح ازاء الاعتداءات الخطيرة التي تطال دور العبادة والمصلين المسلمين والمسيحيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتأمين الحماية الدولية لشعبنا.

#اقتحام #اعتداء #احتلال

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