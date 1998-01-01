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القيادات الدينية بــ القدس تعلن عن اعتصام مفتوح أمام المسجد الأقصى المبارك

الجمعة 27 يوليو 2018 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادات الدينية بــ القدس تعلن عن اعتصام مفتوح أمام المسجد الأقصى المبارك



القدس/سما/

اعلنت القيادات الدينية في القدس عن اعتصام مفتوح أمام المسجد الأقصى بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاقه.

وقد أغلقت شرطة الاحتلال أبواب المسجد الأقصى بعد اندلاع مواجهات، مما أدى إلى إصابة عد من المصلين في المسجد الأقصى.

كما أخرجت قوات الاحتلال مدير المسجد الأقصى الشيخ "عمر الكسواني"، والمتواجدين معه من باب حطة، وأفرغت صحن الصخرة من جميع الموظفين والمتواجدين فيه.

وأعلن الشيخ الكسواني، خلال أداء صلاة العصر خارج ساحات المسجد الأقصى، بدء الاعتصام على غرار اعتصام العام الماضي، وإقامة الصلوات على بوابات الأقصى حتى فتحها.

#القدس #اعتصام #احتلال

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