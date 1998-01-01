جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الجهاد: على العدو وقادته أن يعلموا بأن الشعب الفلسطيني لن يتهاون مطلقا في الدفاع عن كرامته

الجمعة 27 يوليو 2018 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: على العدو وقادته أن يعلموا بأن الشعب الفلسطيني لن يتهاون مطلقا في الدفاع عن كرامته



غزة/سما/

قالت حركة الجهاد في فلسطين اليوم الجمعة، إنّ " قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت ضمن مسلسل الاٍرهاب والعدوان المنظم، بارتكاب جريمة جديدة بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك ".

وأضافت الحركة في تصريحٍ صحفي، أنّ فصول الجريمة تواصلت، حيث قامت سلطات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الاقصى وطرد حراسه بالقوة.

وأوضحت، أنّ "ما يجري في الاقصى ومدينة القدس هو عمل ارهابي خطير وعدوان مبيت ومخطط له من قبل حكومة الاستيطان والارهاب للمساس بمدينة القدس ومحاولة جديدة لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في ظل انشغال وصمت عربي وبدعم أمريكي كامل".

وأكدت، على وحدة الشعب الفلسطيني وتلاحم أبنائه وانخراط كافة فصائله في معركة الدفاع عن الاقصى وحماية قدسيته.

وحذرت الجهاد، من استمرار هذا الاٍرهاب الذي يتعرض له أهلنا في القدس ، فتداعيات العدوان على المسجد الأقصى خطيرة وعلى العدو وقادته أن يعلموا جيدا أن الشعب الفلسطيني لن يتهاون مطلقا في الدفاع عن كرامته وعن مقدساته .

ودعت، جماهير شعبنا للتصدي لهذا المخطط الاجرامي بشد الرحال والرباط في القدس والصلاة في الاقصى ، كما ندعو الأمة العربية والاسلامية للعمل العاجل والسريع على حماية الأقصى وتوفير كل أشكال الدعم لصمود المقدسيين.

#الجهاد #القدس #المصلين

أخبار ذات صلة

الجهاد الاسلامي - ارشيف

الجهاد الاسلامي : تهديدات العدو مبرر لعدوان مبيت ضد غزة

داوود شهاب - ارشيف

الجهاد الاسلامي : العدو الصهيوني ردَّ على خطاب القمة العربية بإعدام مقدسية

الجهاد الإسلامي

"لا صلح لا تفريط .. الجهاد الإسلامي تدعو عناصرها للاستعداد لمعركة الدفاع عن القدس

الحكومة: هذا يوم أسود يعيشه الشعب الفلسطيني

انقاذ مستوطن -طولكرم

شاهد الفيديو: الدفاع المدني الفلسطيني ينقذ مستوطنا سقط في بئر

البرادعي

البرادعي : الشعب الفلسطيني واعٍ لما يُدبّر له في الليل

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل

بيرتس يعرب عن استعداده للحديث مع حماس

ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة قريبة وبعيدة

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة والوقت والمكان المناسب

ترامب طلب من نتنياهو إطلاق سراح معتقلة تركيا مقابل قس امريكي

غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة

الاحتلال يعزز تواجده بالضفة واجراءات بحق بلدة كوبر مسقط رأس منفذ عملية الطعن

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

شهيد واصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة في جمعة الشهداء الاطفال

الاقصى - ارشيف

قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى وتعتدي على المصلين واندلاع مواجهات عنيفة

القسام - حماس

يديعوت : سلاح حماس الجديد ضد الاحتلال

الامم المتحدة

سابقة الاولى من نوعها .. الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تسدد حصصها المالية

قصف غزة -ارشيفية

هآرتس: ما يحدث في غزة غباء إسرائيلي.. ماذا نريد؟