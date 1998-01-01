جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ادعيس: المسجد الأقصى يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله عام 67

الجمعة 27 يوليو 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
ادعيس: المسجد الأقصى يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله عام 67



رام الله/سما/

دعا سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية العالمين العربي والإسلامي والمؤسسات الدولية الانسانية والحقوقية والسياسية إلى العمل فوراً لإيقاف الهجمة المسعورة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المسجد الأقصى المبارك والتي تبدت اليوم بشكل واضح من خلال اقتحام ساحاته ومحاصرة مصليه ومرتاديه من المؤمنين العزَّل بعد صلاة الجمعة.

وقال ادعيس إن المسجد الأقصى يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله في العام 1967م فمن اقتحامات يومية أصبح أعداد سوائب المستوطنين بها يزيد يوماً بعد يوم، إلى منع للمصلين وتضييق عليهم، وسجن واعتقال لحرائره من حراسه وحماته، إلى سرقة حجارته ومنعٍ من ترميم مرافقه وأسواره التي أصبحت تتداعى نتيجة لحفرياته ولمنع ترميمها وإصلاحها.

وأضاف ادعيس بأن جرأة هذا الاحتلال على هذه الممارسات لم تكن لتكون لولا الغطاء السياسي من قبل الولايات المتحدة باعترافها المشؤوم بالقدس عاصمة له، وسكوت العالم أجمع عن هذه الانتهاكات، ودعم القوانين المجرمة التي تحاول صبغ فلسطين بصبغة عنصرية متطرفة.

#احتلال #القدس #اقتحام

أخبار ذات صلة

الاقصى

صور: 300 الف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

مصلين في القدس- ارشيف

45 الف مصلي أدوا اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

محمود الهباش- ارشيف

الهباش: كل المؤامرات التي تحيكها إسرائيل بحق المسجد الأقصى ستفشل

المسجد الاقصى

الاردن يتدخل وينزع فتيل ازمة كبيرة في المسجد الأقصى

شاب يرش المياه على المصلين بالمسجد الاقصى

300 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك

وفد بحريني

فيديو ..المقدسيون يطردون وفداً بحرينياً مطبعاً من داخل المسجد الأقصى

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل

بيرتس يعرب عن استعداده للحديث مع حماس

ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة قريبة وبعيدة

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة والوقت والمكان المناسب

ترامب طلب من نتنياهو إطلاق سراح معتقلة تركيا مقابل قس امريكي

غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة

الاحتلال يعزز تواجده بالضفة واجراءات بحق بلدة كوبر مسقط رأس منفذ عملية الطعن

الأخبار الرئيسية

مواجهات- ارشيف

شهيد واصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة في جمعة الشهداء الاطفال

الاقصى - ارشيف

قوات الاحتلال تقتحم باحات الأقصى وتعتدي على المصلين واندلاع مواجهات عنيفة

القسام - حماس

يديعوت : سلاح حماس الجديد ضد الاحتلال

الامم المتحدة

سابقة الاولى من نوعها .. الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تسدد حصصها المالية

قصف غزة -ارشيفية

هآرتس: ما يحدث في غزة غباء إسرائيلي.. ماذا نريد؟