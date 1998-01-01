ادعيس: المسجد الأقصى يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله عام 67

دعا سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية العالمين العربي والإسلامي والمؤسسات الدولية الانسانية والحقوقية والسياسية إلى العمل فوراً لإيقاف الهجمة المسعورة من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على المسجد الأقصى المبارك والتي تبدت اليوم بشكل واضح من خلال اقتحام ساحاته ومحاصرة مصليه ومرتاديه من المؤمنين العزَّل بعد صلاة الجمعة.

وقال ادعيس إن المسجد الأقصى يتعرض لأقسى هجمة منذ احتلاله في العام 1967م فمن اقتحامات يومية أصبح أعداد سوائب المستوطنين بها يزيد يوماً بعد يوم، إلى منع للمصلين وتضييق عليهم، وسجن واعتقال لحرائره من حراسه وحماته، إلى سرقة حجارته ومنعٍ من ترميم مرافقه وأسواره التي أصبحت تتداعى نتيجة لحفرياته ولمنع ترميمها وإصلاحها.

وأضاف ادعيس بأن جرأة هذا الاحتلال على هذه الممارسات لم تكن لتكون لولا الغطاء السياسي من قبل الولايات المتحدة باعترافها المشؤوم بالقدس عاصمة له، وسكوت العالم أجمع عن هذه الانتهاكات، ودعم القوانين المجرمة التي تحاول صبغ فلسطين بصبغة عنصرية متطرفة.