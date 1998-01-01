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حماس تدين اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الجمعة 27 يوليو 2018 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين



غزة/سما/

دانت حركة حماس اليوم الجمعة، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى والاعتداء على جموع  المصلين.

وقال الناطق باسم الحركة في غزة فوزي برهوم اليوم الجمعة، إنّ "ما جرى  إرهاب دولة منظم وخطير، يمس وجود وإسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين، ويعكس أيضا عنصرية حكومة الاحتلال وتطرفها، وحجم  الظلم الكبير الواقع على شعبنا ومقدساته".

وأضاف، أنّ "وما كان ذلك ليحصل، لولا الصمت الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال والقرارات الأمريكية الجائرة والداعمة لقيام الدولة اليهودية العنصرية المتطرفة الأخطر ليس على فلسطين فحسب، بل على المنطقة برمتها".

ودعا، أهل القدس والضفة والبلدات الإسرائيلية، إلى مواجهة الاحتلال والانتفاض في وجهه بكل قوة، والقيام بالواجب الوطني في الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم.

كما دعا، العرب والمسلمين كافة، وأحرار العالم إلى التحرّك الشعبي والرسمي السريع والعاجل  لإنقاذ المسجد الأقصى وحمايته من التهويد والتدنيس وتعزيز صمود أهلنا في القدس والوقوف إلى جانبهم.

وطالب، منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامي وكلّ الجمعيات والهيئات المعنيّة بالقيام  بمسؤوليّاتها تجاه ما يجري في المسجد الأقصى، والعمل على ثبيت أهل فلسطين والقدس في مسيرة الدفاع عن المسجد الأقصى.

#حما #احتلال #مصلين

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