دحلان: ما يجري الآن بــ المسجد الأقصى مخطط له مسبقًا

القاهرة/سما/

أكد النائب والقيادي الفلسطيني محمد دحلان، مساء اليوم الجمعة، أن الهجمة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى عقب انتهاء صلاة الجمعة، مخطط لها مسبقًا.

وقال دحلان في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك": "إعتداءات قوات الإحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحراسه والمصلين وإغلاق جوامعه ومساجده قبل قليل ليس حدثًا عرضيًا عابرًا، فما يجري الآن مخطط مسبقًا وله ما بعده من خطوات في غاية الخطورة شرع الإحتلال بتنفيذها على أرض الواقع مستفيدًا من تهالك النظام السياسي الفلسطيني والإنقسام الوطني المدمر".

وأختتم دحلان تدوينته قائلاً: "لكن هذا الليل لن يطول، وشعبنا يعرف كيف يستعيد زمام المبادرة مجددًا، وعلينا جميعًا توفير ما هو مستطاع تلبية لمتطلبات صمود شعبنا في هذه المرحلة الصعبة والقاسية".