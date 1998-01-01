شهيد واصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال شرق قطاع غزة في جمعة الشهداء الاطفال

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الجمعة، مساء اليوم عن استشهاد الشاب غازي محمد ابو مصطفي 43 عاما متاثرا بجراحه التي اصيب بها بالرأس شرق خان يونس جنوب ثطاع غزة.

وبحسب د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، فأنّ 10 مواطنين أصيبوا بجرحٍ مختلفة، بينهم واحدة خطيرة في الرأس برصاص قوات الاحتلال في بلدة خزاعة شرق خانيونس.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، النار وقنابل الغاز المسيل للدموع بشكلٍ مكثف تجاه المتظاهرين المشاركين في مسيرات العودة شرق قطاع غزة.

كما أطلقت قوات الاحتلال، قنابل الغاز بشكلٍ مكثف تجاه المشاركين في جمعة "الشهداء الاطفال"، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.