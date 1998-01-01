الهباش يبحث مع رئيسة القضاء وكبير الأئمة المسلمين في غانا العلاقات الثنائية وآفاق التعاون

رام الله / سما /

بحث قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية الدكتور محمود الهباش، في مستهل زيارته إلى غانا، اليوم الجمعة، مع رئيسة القضاء، وكبير أئمة المسلمين في غانا كلا على حدة، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين.

ووضع الهباش، رئيسة القضاء صوفيا اكوفو، بصورة الاوضاع في اراضي دولة فلسطين والانتهاكات الإسرائيلية ضد ابناء شعبنا ومقدساته الاسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس العاصمة.

وفي ذات السياق أشار قاضي القضاة الى التطورات والنهضة الحاصلة في الجهاز القضائي الفلسطيني وعملية البناء والتقدم فيه من ناحية الكفاءات وطبيعة هيكلة القضاء الشرعي في فلسطين والاستقلالية التامة التي يتمتع بها، وكذلك على صعيد البنية التحتية لضمان بيئة قضائية ملائمة تقدم الخدمة الأفضل للمواطنين، مضيفا أن القضاء الفلسطيني كان له الدور الرئيسي في عملية حفظ الأملاك والحقوق للشعب الفلسطيني إبان الانتداب البريطاني لدولة فلسطين وخلال فترة الاحتلال الاسرائيلي والحكم العسكري لأراضي دولة فلسطين.

وقدم الهباش، خلال اللقاء دعوة رسمية للسيدة اكوفو لزيارة دولة فلسطين ومدينة القدس، للاطلاع عن كثب على صورة الاوضاع في فلسطين والتجربة القضائية الفلسطينية بشقيها النظامي والشرعي.

من جانبها ابدت رئيسة القضاء الغاني، ترحيبا بدعوة الهباش لزيارة فلسطين في القريب العاجل، مؤكدة أن فلسطين تمتلك تاريخا عريقا في المجال القضائي وكانت من أوائل المجتمعات التي رسخت مفهوم السلطة القضائية واستقلاليتها في التاريخ الحديث، مشيرة الى ضرورة توسيع علاقات التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات.

وأضافت اكوفو، ان الحكومة والشعب الغاني يقفون الى جانب دولة فلسطين بكافة المجالات السياسية والاقتصادية والقضائية، ومع الحق الفلسطيني في الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتدعم توجهات القيادة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية أسوة ببقية شعوب العالم.

حضر اللقاء الى جانب الدكتور محمود الهباش، سفير دولة فلسطين في غانا عبد الفتاح السطري، وعدد من أعضاء وقيادات الجهاز القضائي في دولة غانا.

من جهة أخرى بحث الهباش، مع رئيس أئمة المسلمين في غانا الشيخ عثمان شروبتو، تطورات الأوضاع في مدينة القدس في ظل الهجمة الشرسة من قبل حكومة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين من خلال الاقتحامات اليومية للحرم القدسي الشريف والحصار الخانق المفروض على المسجد الأقصى ومنع الشعب الفلسطيني من حرية العبادة التي كفلتها القوانين الدولية.

وأكد قاضي القضاة خلال اللقاء، أن مدينة القدس هي العاصمة الروحية لكل المسلمين في أنحاء العالم وهي قبلتهم الأولى وثالث أقدس بقعة على الأرض، مضيفا ان الشعب الفلسطيني ينوب عن الأمة كلها في الدفاع عن القدس ومقدساتها.

ودعا الهباش الشيخ شروبتو وكافة المسلمين وخاصة علماء الدين الى زيارة مدينة القدس والرباط في المسجد الأقصى المبارك الى جانب اخوانهم الفلسطينيين في الدفاع عن الحرم القدسي الشريف ضد حملات التهويد والتقسيم التي تقوم بها حكومة الاحتلال.

من جهته اكد الشيخ عثمان شروبتو، أن مدينة القدس هي في قلب كل مسلم وهي عنوان المرحلة لما تتعرض له من انتهاكات على يد الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على دعوة الهباش بضرورة زيارة القدس والبقاء فيها وخاصة الرموز الدينية والعلماء والمفتين لما في ذلك من اثر كبير في نفوس الفلسطينيين أولا ونفوس المسلمين في بلادهم لكي يقوموا بزيارة المدينة اسوة بالعلماء لما لهم من مكانة في نفوس المسلمين.

وأضاف الشيخ شروبتو، ان العلاقة الاخوية التي تجمع الشعبين الفلسطيني والغاني متينة وقوية ومميزة، وان غانا تقف على الدوام مع الحق الفلسطيني في انتزاع حريته واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.