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مستوطنون يحرقون منزلا وحقولا للقمح جنوب نابلس

الجمعة 27 يوليو 2018 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون منزلا وحقولا للقمح جنوب نابلس



نابلس / سما /

احرق مستوطنون، اليوم الجمعة، منزلا وحقولا مزروعة بالقمح في اراضي جالود جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مستوطني بؤرة "يش كودش"، هاجموا المنطقة الشرقية من بلدة جالود، واضرموا النار في منزل، الحقت أضرارا جسيمة فيه دون ان يبلغ عن اصابات.

واكد دغلس ان المستوطنين حطموا محتويات منزل آخر في المنطقة، كما اقدموا على تقطيع عشرات الاشجار من اللوزيات والزيتون في ذات المنطقة بين جالود وقصرة. 

واضاف ان المستوطنين تعمدوا اشعال النيران بالحقول الزراعية، بين قريتي جالود وقصرة، واطلقوا الرصاص صوب الاهالي خلال محاولتهم اطفاء الحريق.

#مستوطنون

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