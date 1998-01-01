شرطة جنين تكشف ملابسات قضية تشهير وتهديد مواطنة عبر "الواتساب"

جنين / سما /

كشفت الشرطة ملابسات قضية تشهير وتهديد عبر موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم الجمعة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات من سكان محافظة جنين، حول قيام مجهول بإرسال رسائل تهديد وتشهير عبر تطبيق (الوتساب).

وأضاف البيان، أن الشرطة قامت بجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة، وتم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة، حيث تم استدعاؤه وسماع أقواله والتي اعترف خلالها بقيامه بإرسال رسائل تهديد وتشهير بالمشتكية.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقه وفق الأصول.