جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

شرطة جنين تكشف ملابسات قضية تشهير وتهديد مواطنة عبر "الواتساب"

الجمعة 27 يوليو 2018 01:41 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

كشفت الشرطة ملابسات قضية تشهير وتهديد عبر موقع التواصل الاجتماعي (الواتساب) في جنين.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم الجمعة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى المواطنات من سكان محافظة جنين، حول قيام مجهول بإرسال رسائل تهديد وتشهير عبر تطبيق (الوتساب).

وأضاف البيان، أن الشرطة قامت بجمع المعلومات من خلال وحدة الجرائم الالكترونية في فرع المباحث العامة، وتم حصر الاشتباه بشخص من سكان المحافظة، حيث تم استدعاؤه وسماع أقواله والتي اعترف خلالها بقيامه بإرسال رسائل تهديد وتشهير بالمشتكية.

وأكد البيان، توقيف المشتبه به لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمتابعة المقتضى القانوني اللازم بحقه وفق الأصول.

#الشرطة #الواتساب

أخبار ذات صلة

ناصر دواني

شرطة دبي تكشف ملابسات مقتل رجل الأعمال الفلسطيني ناصر دواني وتضبط ‏⁧‫الجاني

داخلية غزة

داخلية غزة توضح ملابسات وتفاصيل وفاة الموقوف "الدهيني"

حرق -ارشيفية

مواطنة تشعل النار في نفسها أمام مركز شرطة طولكرم

اسعاف- ارشيف

‏الشرطة تكشف ملابسات مقتل مواطن مسموما على يد زوجته في طولكرم

مسدس

غزة: وفاة مواطنة "26" عاما اثر اصابتها برصاصة خرجت من مسدس زوجها بالخطأ

حماس ومصر - ارشيف

صحيفة تكشف: 4 شروط مصرية لـ "التطبيع" مع "حماس"

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل

خلال اتصال هاتفي.. هنية وعباس كامل يبحثان التطورات الساخنة بالساعات الأخيرة

الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال خرق التهدئة

بطائرة مسيرة.. الحوثيين يعلنون استهداف مطار أبو ظبي

ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة قريبة وبعيدة

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة والوقت والمكان المناسب

ترامب طلب من نتنياهو إطلاق سراح معتقلة تركيا مقابل قس امريكي

الأخبار الرئيسية

قوات الاحتلال تجتاح باحات الأقصى وتعتدي على المصلين

القسام - حماس

يديعوت : سلاح حماس الجديد ضد الاحتلال

الامم المتحدة

سابقة الاولى من نوعها .. الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تسدد حصصها المالية

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة

قصف غزة -ارشيفية

هآرتس: ما يحدث في غزة غباء إسرائيلي.. ماذا نريد؟