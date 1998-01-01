ترامب طلب من نتنياهو إطلاق سراح معتقلة تركيا مقابل قس امريكي

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" عن السبب وراء التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس، ضد تركيا، إن لم تطلق سراح القس المعتقل.

وأفادت الصحيفة بأن ترامب توصل في الـ 14 من يوليو / تموز الجاري، أثناء زيارة لاسكتلندا، لاتفاق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، يقضي بإطلاق سراح المواطنة التركية المُعتقلة في إسرائيل، والمتهمة "بالإرهاب والتعاون مع حركة حماس"، مقابل إطلاق سراح القس الأميركي آندرو برانسون (50 عاما) المعتقل في تركيا.

وبحسب التقرير في "واشنطن بوست"، فإن ترامب طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إطلاق سراح المعتقلة التركية أبرو أوزكان (27 عاما)، في مكالمة هاتفية تناولت الملف الإيراني والوضع في سوريا، ليستجيب نتنياهو لطلب ترامب، ويتم ترحيل المعتقلة التركية من إسرائيل في اليوم الذي تلاه (قبل بضعة أسابيع).

وأكد مصدر سياسي إسرائيلي طلب ترامب من نتنياهو.

وتقول "واشنطن بوست"، إن ترامب انتظر إطلاق سراح القس بموجب الاتفاق، إلا أن محكمة تركية رفضت إطلاق سراح برانسون، وحوّلته للإقامة الجبرية، ما أثار غضب ترامب، الذي هدد تركيا بفرض عقوبات عليها.

ورفضت جهات إسرائيلية التعليق على التقرير الذي ورد في الصحيفة الأميركية، حول إخلال تركيا بالاتفاق.

واعتقل الأمن التركي برانسون في تركيا، بشبهة التورط بمحاولة الانقلاب الفاشلة. وتقول أنقرة إن القس على علاقة بالداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا، والذي تتهمه السلطات التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.