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واللا العبري: جيش الاحتلال متخوف من نيران القناصة على حدود غزة

الجمعة 27 يوليو 2018 12:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
واللا العبري: جيش الاحتلال متخوف من نيران القناصة على حدود غزة



عكا للشؤون الإسرائيلية

كتب المحلل العسكري بموقع "والا" العبري، أمير بوخبوط، صباح اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي، يستعد لمواجهة تظاهرات ومسيرات العودة على الحدود مع قطاع غزة بعد صلاة الجمعة.

وقال المحلل العسكري، إن الجيش الإسرائيلي، متخوف من نيران القناصة الفلسطينية، وتكرار الحوادث السابقة، واستهداف جنود خلال التظاهرات اليوم.

وبحسب المحلل العسكري، يستعد لواء جفعاتي، للتعامل مع التظاهرات، خلال جمعة أبناء الشهداء، بعد صلاة الجمعة اليوم.

ووفقا للمحلل بوخبوط، فإن حركة حماس، ليست المسؤولة عن عمليات قنص الجنود السابقة، التي وقعت على حدود قطاع غزة، زاعما انها تشجع ذلك. 

وأشار المحلل العسكري، الى وجود تخوفات لدى قيادة المنطقة الجنوبية، من قيام قناصين فلسطينيين، باستهداف جنود وضباط إسرائيليين خلال تظاهرات اليوم.

#الاحتلال #قناصة #غزة

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