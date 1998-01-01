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الاحتلال يقتحم يعبد وينصب حواجز عسكرية في جنين

الجمعة 27 يوليو 2018 11:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.  

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة ونصبت حواجز عسكرية في محيط البلدة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات المحافظة، وكثفت من تواجدها العسكري، وشرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين جنوب جنين وفي محيط قرى وبلدات الخط الشرقي، وفتشوها ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واضطرار عدد من المركبات إلى سلوك طرق التفافية.

#الاحتلال

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