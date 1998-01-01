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55 يوماً على إضراب الأسير حسن شوكة

الجمعة 27 يوليو 2018 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تفاقمت الحالة الصحية للأسير حسن شوكة (30 عاماً) من مدينة بيت لحم، جراء استمراره بالإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ 55، احتجاجاً على اعتقاله الإداري.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات، أمس الخميس، "إن شوكة لا يقوى على الحركة وحضر للزيارة على كرسي متحرك، ويشعر بألم شديد في العينين، ويعاني من ضعف في النظر وآلام في الرأس وهزل وإرهاق وغثيان مستمر.

وأضاف المحامي أن الاسير يرفض تناول الملح مع الماء، وأن المخابرات الإسرائيلية تمارس ضغوطاً للالتفاف على إضرابه، لافتاً إلى أن الأسير شوكة أكد استمراره في اضرابه حتى الافراج عنه.

وكانت محكمة عوفر العسكرية، قد عقدت جلسة استئناف أول من أمس، للنظر في طلب الهيئة المقدم للإفراج عن الأسير بسبب تفاقم حالته الصحية، إلا أنها قامت بتأجيل الجلسة حتى الثلاثاء المقبل، بحجة الحصول على كافة التقارير الطبية التي توضح الحالة الصحية للأسير.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير شوكة في 28 ايلول العام الماضي وحولته للاعتقال الإداري، ومن ثم أعلن الأسير اضرابه المفتوح عن الطعام في 11 تشرين الاول عام 2017، والذي استمر لمدة 35 يوماً، وعلق إضرابه بعد تحويل ملفه إلى قضية، وكان من المفترض أن يُفرج عنه في 3 حزيران الماضي، إلا أن سلطات الاحتلال أعادت تحويله للاعتقال الإداري التعسفي، ليعلن بذات اليوم دخوله بإضراب مفتوح عن الطعام حتى الإفراج عنه.

يذكر أن الأسير شوكة أمضى 12 عاماً في سجون الاحتلال، 8 سنوات منها في الاعتقال الإداري.

#حسن شوكة

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