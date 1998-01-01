رداً على عملية مستوطنة "آدم".. ليبرمان يصادق على بناء 400 وحدة فيها

القدس المحتلة / سما /

قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة.

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر موقع (تويتر): قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية، بمستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة.

رغم أن البناء الاستيطاني مستمر، إلا أن ليبرمان برر البناء كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى مساء أمس الخميس في المستوطنة وقتل على إثرها مستوطن واصيب آخران، واستشهد الفتى وهو من بلدة كوبر قرب رام الله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت الأربعاء الماضي على بناء (270) وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم.