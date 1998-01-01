جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رداً على عملية مستوطنة "آدم".. ليبرمان يصادق على بناء 400 وحدة فيها

الجمعة 27 يوليو 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رداً على عملية مستوطنة "آدم".. ليبرمان يصادق على بناء 400 وحدة فيها



القدس المحتلة / سما /

قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة.

وقال ليبرمان في تغريدة له عبر موقع (تويتر): قررت هذا الصباح الترويج لخطة لبناء 400 وحدة استيطانية، بمستوطنة آدم والموافقة عليها في مؤسسات التخطيط في الأسابيع المقبلة.

رغم أن البناء الاستيطاني مستمر، إلا أن ليبرمان برر البناء كرد على عملية الطعن التي نفذها فتى مساء أمس الخميس في المستوطنة وقتل على إثرها مستوطن واصيب آخران، واستشهد الفتى وهو من بلدة كوبر قرب رام الله.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت الأربعاء الماضي على بناء (270) وحدة استيطانية جنوب شرق بيت لحم.

#ليبرمان #الاستيطان

أخبار ذات صلة

مستوطنات - ارشيف

نتنياهو يصادق على بناء 68 وحدة استيطانية شمال شرق رام الله بالضفة

مستوطنات - ارشيف

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة قرب رام الله بدلا من مستوطنة عمونا

هنية - ارشيف

رداً على ادارجه على قائمة الارهاب.. فيديو: هنية لأمريكا :"قراركم انقعوه واشربوا ميته"

هنية وعباس - ارشيف

مصادر لـ"سما" : مصر تتبنى مبادرة "ميلادنوف" حول غزة والمصالحة والرئيس سيعرض حكومة وحدة وطنية

شاليط - ارشيف

شاهد ..كتائب "القسام" تنشر مقطع فيديو لشاليط مع "وحدة الظل"

الأكثر قراءة اليوم

واللا العبري: حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل

يدلين : الاوضاع قد تتدهور على جبهة غزة نهار اليوم او الليلة المقبلة

خلال اتصال هاتفي.. هنية وعباس كامل يبحثان التطورات الساخنة بالساعات الأخيرة

الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال خرق التهدئة

بطائرة مسيرة.. الحوثيين يعلنون استهداف مطار أبو ظبي

ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة قريبة وبعيدة

الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة والوقت والمكان المناسب

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

يديعوت : سلاح حماس الجديد ضد الاحتلال

الامم المتحدة

سابقة الاولى من نوعها .. الأمم المتحدة تنشر أسماء الدول التي لم تسدد حصصها المالية

حدود غزة -ارشيفية

غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة

قصف غزة -ارشيفية

هآرتس: ما يحدث في غزة غباء إسرائيلي.. ماذا نريد؟

بالصور..مصرع مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح في عملية طعن قرب القدس واستشهاد المنفذ