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الاحتلال يقتحم كوبر ويبلغ عائلة الشهيد أبو بوسف بقرار هدم منزلها

الجمعة 27 يوليو 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال ، فجر اليوم الجمعة قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله، وداهمت منزل الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف (17 عاما)، وأبلغت عائلة الشهيد بأنها ستعود لهدمة قريبا، كما اعتقلت ثلاثة مواطنين.

وكان دار يوسف استشهد، مساء أمس، داخل مستوطنة "آدم" المقامة عنوة على أراضي موطني بلدة جبع شمال القدس المحتلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال عليه النار بزعم طعنه 3 مستوطنين، وأعلنت مصادر إسرائيلية بعدها عن مقتل أحدهم.

وأفاد رئيس بلدية كوبر عزت بدوان بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل الشهيد وأخذت قياساته، ووضعت عليه علامات، وأبلغت ذويه بأنها ستعود لهدمه قريبًا، كما فتشت المنزل وعبثت بمحتوياته.

وقال: إن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، واعتقلت 3 مواطنين، وهم: نصر الله يوسف مشعل (17 عاما)، وشقيقه محمد مشعل (21 عاما)، وخلدون البرغوثي (42 عاما).

وأشار الى أن القوات أغلقت الطريق الواصل بين قريتي كوبر وبرهام بالسواتر السترابية.

وأكدت مصادر محلية من القرية أن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان، أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء اطلاق الجنود الغاز المسيل للدموع قبل أن تنسحب من القرية. فيما اندلعت مواجهات أخرى في قريتي برهام وأبو شخيدم وبلدة بيرزيت شمال المدينة.

#الاحتلال #كوبر

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