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غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة

الجمعة 27 يوليو 2018 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : استعدادات لـ" جمعة أطفالنا الشهداء" ضمن مسيرات العودة



غزة / سما /

يستعد قطاع غزة، لـ " جمعة أطفالنا الشهداء "، اليوم الجمعة، ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار التي تنظم منذ الثلاثين من آذار على طول السياج الحدودي لقطاع غزة المحاصر.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار سكان القطاع للمشاركة الواسعة في جمعة "أطفالنا الشهداء".

وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة ورفضا لصفقة القرن الامريكية وما يسمى بالوطن البديل عن فلسطين.

وقالت إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم الجمعة الساعة السابعة والنصف مساء.

#غزة #مسيرات العودة

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