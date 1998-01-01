الاحتلال يعزز تواجده بالضفة واجراءات بحق بلدة كوبر مسقط رأس منفذ عملية الطعن

رام الله / سما /

واصلت قوات الاحتلال، حتى ساعات صباح اليوم الجمعة، اقتحام ومداهمة وتفتيش منازل المواطنين في قرية كوبر قرب رام الله، مسقط رأس الشهيد محمد طارق درا يوسف منفذ عملية الطعن في مستوطنة "آدم".

واقتحمت قوات الاحتلال قربة كوبر، واندلعت مواجهات مع الشبان، كما واندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت القريبة من كوبر، خلال انسحاب جيش الاحتلال من القرية.

وأغلق الشبان طرق ومداخل لقطع الطريق على الاحتلال من الوصول الى كوبر مجدداً، حيث أغلقوا الطريق الواصل بين برهام وكوبر، وكذلك المزعة الغربية وبيرزيت.

و قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان الجيش سيعزز تواجده في الضفة الغربية عقب عملية الطعن التي أصيب خلالها ثلاثة مستوطنين.



وأضاف ان الجيش سيتخذ اجراءات ميدانية فورية في قرية كوبر التي خرج منها المنفذ.

وأكد ان قوات الجيش ستواصل مكافحة "الارهاب" على كافة اشكاله.