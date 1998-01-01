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صحيفة اسرائيلية تطرد رساماً لاظهاره نتنياهو برأس خنزير

الجمعة 27 يوليو 2018 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة اسرائيلية تطرد رساماً لاظهاره نتنياهو برأس خنزير



القدس المحتلة / سما /

 اعلنت صحيفة اسرائيلية الخميس انها طردت رسام كاريكاتور بعدما اظهر في رسم له رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولين اخرين برؤوس خنازير خلال احتفالهم باقرار قانون "الدولة القومية اليهودية".

ونشرت مجلة "جيروزاليم ريبورت" رسما كاريكاتوريا للرسام آفي كاتز يظهر نتانياهو وسياسيين آخرين برؤوس خنازير خلال احتفالهم باقرار القانون المذكور، وكتب تحت الرسم عبارة "مزرعة الحيوانات" في اقتباس من مسرحية للكاتب جورج أورويل.

وجاء الرسم مستوحيا من صورة سلفي التقطها نتنياهو واعضاء في الكنيست احتفالا باقرار القانون.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" التي تملك "جروزاليم ريبورت "انها قررت طرد آفي كاتز بعدما أثار عددا من رسومه ردود فعل غاضبة لدى بعض القراء في إسرائيل وخصوصا ان الديانة اليهودية تحرم أكل لحم الخنزير".

واضافت الصحيفة في بيان ان "افي كاتس اثار ازعاج القراء برسوم كاريكاتورية سابقة لكن آخرها كان هجوميا بشكل خاص".

وتابعت "تقرر وقف نشر هذه الرسوم بعدما اثار عدد منها في الاشهر الاخيرة ردود فعل غاضبة، اضافة الى رسم كاريكاتور يظهر قادة إسرائيليين برؤوس خنازير ويسبب الضرر والتحريض، وليس له مكان في اي من منشوراتنا".

لكن مدافعين عن حرية الصحافة انتقدوا هذا القرار وقالوا "ان الرسوم الكاريكاتورية تمت الموافقة على نشرها من قبل المحررين في مجلة جيروزاليم ريبورت".

ولا يزال الكاريكاتور منشورا على موقع المجلة الخميس.

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