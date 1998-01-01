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حماس تبارك عملية الطعن بالقدس

الخميس 26 يوليو 2018 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تبارك عملية الطعن بالقدس



غزة/سما/

باركت حركة حماس مساء اليوم الخميس، عملية الطعن التي نفذت شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وأسفرت عن إصابة 3 مستوطنين بجراح بينهم إصابتين خطيرة.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها عبد اللطيف القانوع، إنّ حماس تبارك عملية الطعن البطولية التي نفذت بمستوطنة آدم جنوب رام الله وهي رد طبيعي على جرائم الاحتلال امتداد لانتفاضة شعبنا المتواصلة

وأكدت الحركة، على أن خيارات ومقاومة شعبنا المسلحة والسلمية ستظل مفتوحة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ووقف جرائمه.

وكان، فلسطيني نفذ عملية طعن، أصيب خلالها 3 مستوطنين بينهم 2 خطيرة وثالث متوسطة وحيثُ، دخل إلى مستوطنة آدم ونفذ عملية الطعن داخل منزل وتم إطلاق النار واستشهاده على الفور.

#حماس #طعن #عملية

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