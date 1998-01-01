بالصور..مصرع مستوطن وإصابة اثنين آخرين بجراح في عملية طعن قرب القدس واستشهاد المنفذ

القدس المحتلة/سما/

لقي مستوطن مصرعه فيما أصيب اثنين آخرين بجراح خطرة بحسب وسائل الاعلام العبرية.

هذا ووقعت عملية الطعن في مستوطنة قرب القدس المحتلة بحسب ما أفادت وسائل الإعلام العبرية التي أعلنت أيضاً عن "تصفية" منفذ العملية .

وقال موقع "واللا" العبري ان عملية الطعن وقعت في مستوطنة "ادم" في التجمع الاستيطاني بينيامين قرب القدس المحتلة وان مستوطناً أصيب بجراح خطيرة بينما أصيب الآخر بجراح وصفت بالمتوسطة.

وأعلنت قوات الاحتلال انه تم اطلاق النار على المنفذ البالغ من العمر (16 عاماً) ما أدى لاستشهاده على الفور.

فيما تجري قوات الاحتلال الان عمليات تمشيط خوفا من وجود منفذ آخر.