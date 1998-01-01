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موقع عبري يزعم : الرئيس عباس يوافق على الخطة الأميركية لإنعاش غزة

الخميس 26 يوليو 2018 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يزعم : الرئيس عباس يوافق على الخطة الأميركية لإنعاش غزة



رام الله/سما/

زعم موقع عبري ان الرئيس الفلسطينى محمود عباس وافق على العمل مع الولايات المتحدة الأميركية، حول خطة لإنعاش قطاع غزة وإعادة إعماره.

وبحسب ما نقله موقع جيروزاليم بوست عن إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، فإن الرئيس عباس أزال معارضته لتقديم مساعدات اقتصادية لقطاع غزة، وذلك بعد أن كان يعارض الخطة الأميركية التي لم يكشف عنها بشدة.

يذكر أن الرئيس محمود عباس أعلن مقاطعته للإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب على خلفية قرار اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال أواخر العام الماضي.

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