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الرئيس عباس يعزي الطائفة الدرزية بضحايا التفجيرات الإرهابية في محافظة السويداء السورية

الخميس 26 يوليو 2018 08:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يعزي الطائفة الدرزية بضحايا التفجيرات الإرهابية في محافظة السويداء السورية



رام الله/سما/

عزى الرئيس د محمود عباس، الطائفة الدرزية، بضحايا التفجيرات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة السويداء السورية.

جاء ذلك في رسائل تعزية وجهها سيادته لسماحة الشيخ حكمت الهجري الأب الروحي للطائفة الدرزية، ولسماحة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية، والزعيم الشيخ وليد جنبلاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي.

وقال الرئيس في رسائل التعزية، باسم دولة فلسطين وشعبها، نتقدم للطائفة الدرزية ولجميع أهلنا في السويداء ولشعب لبنان الشقيق، بخالص تعازينا ومواساتنا القلبية بضحايا التفجيرات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي في محافظة السويداء.

وأضاف سيادته، "نؤكد إدانتنا واستنكارنا المطلق لهذه الأعمال الإرهابية البشعة التي تتنافى والشرائع والقوانين والأخلاق الإنسانية، معبرين لكم عن تضامننا ووقوفنا التام معكم ومع العائلات الثكلى في هذا الحدث الأليم، راجين للضحايا الرحمة، وللمصابين الشفاء العاجل".

 

#عباس #تعزية

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