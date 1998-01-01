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توقعات اسرائيلية برد حماس المزلزل على استشهاد 3 من عناصرها أمس

الخميس 26 يوليو 2018 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
توقعات اسرائيلية برد حماس المزلزل على استشهاد 3 من عناصرها أمس



القدس/سما/

ذكرت القناة العبرية العاشرة أن التقديرات العسكرية في "اسرائيل" تتوقع بأن ترد حركة حماس على استشهاد 3 من عناصرها أمس، من خلال استهداف مواقع الجيش والجنود المنتشرين على طول الحدودي مع قطاع غزة.

و تشير تقديرات الاحتلال إلى أن حماس تهدف إلى استهداف المواقع العسكرية والجنود المنتشرين بالقرب من الجدار الحدودي.

ووفقا لموقع القناة العبرية العاشرة فقد أصدر جيش الاحتلال تعليمات للمزارعين "الاسرائيليين" الذين يعملون بالقرب من الجدار الحدودي بأن يبقوا يقظين وحذرين وأن يبقوا على تواصل وتنسيق كامل مع الجيش، بحسب موقع عكا.

هذا وقد أمر الجيش أيضا في أعقاب هذه التقديرات بوقف أعمال بناء الجدار الحاجز المضاد للأنفاق على حدود غزة في بعض المناطق القريبة من الجدار الحدود مع غزة.

الجدير ذكره أن 3 من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استشهدوا أمس الأربعاء جراء استهداف نقطة مراقبة شرق غزة.

#قصف #شهداء #غزة

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