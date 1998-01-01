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ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة قريبة وبعيدة

الخميس 26 يوليو 2018 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة قريبة وبعيدة



القدس/سما/

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، إن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات جسيمة على جبهات مختلفة، يحتاج معها إلى قيادات قوية.

وأضاف ليبرمان، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه سيختار قادة جديدة لهيئة الأركان الإسرائيلية، على أن يكون شخصية قوية تقود بلاده للنجاح المستمر.

وذكر ليبرمان أن "عليه مسؤولية كبيرة في اختيار قيادات جديدة لجيش بلاده، على رأسها هيئة الأركان، وبأن الجيش سيتعامل مع تهديدات مستمرة على جبهات مختلفة، قريبة وبعيدة".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد صرح خلال لقائه مع المجندين في لواء المظليين وحرس الحدود في جيش الاحتلال، "نعمل على جبهات معقدة في الجنوب وفي الشمال. مهمة الدفاع عن حدود الدولة أوكلت لكم. نعتمد عليكم ونثق بقدراتكم".

#ليبرمان #احتلال #غزة

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