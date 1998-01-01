جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة تعلن الأحد القادم البدء بحملة تطعيم حجاج غزة

الخميس 26 يوليو 2018 07:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة تعلن الأحد القادم البدء بحملة تطعيم حجاج غزة



غزة/سما/

قالت وزارة الصحة اليوم الخميس إن حملة تطعيم حجاج غزة ستبدأ يوم الأحد وستستمر حتى الخميس المقبلين، حيث ستصاحبها اعتماد بطاقة صحية لكل حاج عبر مراجعة المركز الصحي التابع له الذي يتلقى فيه الخدمات الصحية ليتم تعبئة الاستمارة الصحية المعتمدة على الملف الصحي لكل حاج.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية ماهر شامية أن هذه البطاقة يصحبها الحاج في حال حاجته لمراجعة طبية خلال طريقه لأداء مناسك الحج، أو خلال أدائه مناسك الحج، بحيث يتم عرض البطاقة في هذه المراكز عند الحاجة.

وأشار شامية إلى أنه سيتم تثقيف الحجاج في مراكز التطعيم المختلفة والموزعة على جميع أنحاء القطاع، وسيستمر التثقيف طيلة الأيام الأربعة من تفويج الحجاج.

ودعت الوزارة حجاج غزة إلى ضرورة احضار بطاقة تسجيل الخاصة لهذا العام والتوجه إلى المراكز الصحية التي يتلقون فيها الخدمة الصحية وذلك للحصول على بطاقة الحاج الصحية.

وخصصت الوزارة المراكز التالية لاستقبال حجاج غزة وهي:

محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا.
محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ.
المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح.         
محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس.
محافظة رفح: مركز شهداء رفح.

#حجاج #تطعيم

أخبار ذات صلة

الرئيس يصادق على قانون تقاعد العسكريين

الرئيس يصادق على قانون تقاعد العسكريين وشهر يونيو القادم موعد البدء بتطبيقه

المالية: صرف رواتب موظفي السلطة الأحد القادم

الناطق باسم فتح

الناطق باسم فتح يصل غزة برفقة وفد حكومي الأحد القادم

معبر رفح - غزة

كشف بأسماء المسافرين ليوم الأحد القادم عبر معبر رفح البري

عهد التميمي

مصلحة سجون الاحتلال : الإفراج عن عهد التميمي الأحد القادم

حجاج - ارشيفية

بالأسماء: الأوقاف تعلن أسماء حجاج "جباليا" و"الوسطى" المقبولين للحج

الأكثر قراءة اليوم

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

يدلين : الاوضاع قد تتدهور على جبهة غزة نهار اليوم او الليلة المقبلة

الاحتلال يكشف: الجندي الذي تم قنصه قائد في لواء "غفعاتي" وهكذا تم استدراجه

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"

والا العبري : ميلادينوف يصل غزة

الأخبار الرئيسية

ميلدينوف

واللا العبري: حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل

القسام- ارشيف

توقعات اسرائيلية برد حماس المزلزل على استشهاد 3 من عناصرها أمس

ليبرمان- ارشيف

ليبرمان: نواجه تحديات جسام على جبهات مختلفة قريبة وبعيدة

عباس- ارشيف

نتنياهو يرفض عرضا روسيا للقاء الرئيس عباس في موسكو

الفصائل- ارشيف

الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال خرق التهدئة