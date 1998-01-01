واللا العبري: حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل

غزة/سما/

ذكر موقع والا العبري مساء اليوم الخميس، نقلا عن مصادر مقربة من غزة فان المحادثات بين ملادينوف ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس وصلت لطريق مسدود.

وبحسب المصادر فان حماس أبلغت ملادينوف رفضها قبول وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

هذ ووصل مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف مجددًا إلى غزة عصر الخميس بعد ساعاتٍ من لقائه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وعددًا من قيادات الحركة دون تفاصيل عن الزيارة.

وذكرت مصادر اعلامية أن ميلادينوف وصل إلى القطاع قبل قليل عبر حاجز بيت حانون (ايرز) بين القطاع والكيان الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مطلعة أن "الاعتداء الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء ألقى بظلاله على اللقاء".

وتوقعّت المصادر أن تكون هناك "لقاءات ماراثونية" بين هنية وميلادينوف خلال اليوم لمناقشة الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة.