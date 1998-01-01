الصحة: 152 شهيداً و16750 جريحاً برصاص قوات الاحتلال في مسيرات العودة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، عن احصائية جديدة لأعداد الشهداء والجرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة على الحدود الشرقيم لقطاع غزة.

وأفاد د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، أنّ 152 شهيد و 16750 اصابة بجراح مختلفة و اختناق بالغاز جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية منذ 30 مارس الماضي في المناطق الشرقية لقطاع غزة

الشهداء

18 طفل

2 اناث

الاصابات

3200 اطفال

1385 سيدة

درجة الخطورة في مجمل الاصابات

394 خطيرة

4120 متوسطة

12236 طفيفة

من بين الاصابات

4250 رصاص الحي

534 معدني مغلف بالمطاط

7536 اختناق شديد بالغاز

4430 شظايا و اصابات اخرى

مكان الاصابة في الجسم

620 بالراس و الرقبة

370 بالصدر و الظهر

400 بالبطن و الحوض

1255 اطراف علوية

5410 اطراف سفلية

1120 اماكن متعددة

حالات البتر 68 حالة بتر من بين الاصابات

60 اطراف سفلية

1 اطراف علوية

7 في اصابع اليد

استهداف مباشر للطواقم الطبية ادى الى

2 شهيد (الشهيد المسعف موسى ابو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)

330 اصابة بين المسعفين بالرصاص الحي و اختناق بالغاز.

تضرر 58 سيارة اسعاف بشكل جزئي