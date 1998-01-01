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الصحة: 152 شهيداً و16750 جريحاً برصاص قوات الاحتلال في مسيرات العودة

الخميس 26 يوليو 2018 06:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: 152 شهيداً و16750 جريحاً برصاص قوات الاحتلال في مسيرات العودة



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الخميس، عن احصائية جديدة لأعداد الشهداء والجرحى برصاص  قوات الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات العودة على الحدود الشرقيم لقطاع غزة.
وأفاد د.أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة، أنّ 152 شهيد و 16750 اصابة بجراح مختلفة و اختناق بالغاز جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرة العودة الكبرى السلمية منذ 30 مارس الماضي في المناطق الشرقية لقطاع غزة
الشهداء 
18 طفل
 2 اناث
الاصابات 
3200 اطفال
1385 سيدة
درجة الخطورة في مجمل الاصابات
 394 خطيرة
4120 متوسطة
12236 طفيفة
من بين الاصابات
4250 رصاص الحي
534 معدني مغلف بالمطاط
7536 اختناق شديد بالغاز
4430 شظايا و اصابات اخرى
مكان الاصابة في الجسم
620 بالراس و الرقبة
370 بالصدر و الظهر
400 بالبطن و الحوض
1255 اطراف علوية
5410 اطراف سفلية
1120 اماكن متعددة
حالات البتر 68 حالة بتر من بين الاصابات
60 اطراف سفلية
1 اطراف علوية
7 في اصابع اليد
استهداف مباشر للطواقم الطبية ادى الى
2 شهيد  (الشهيد المسعف موسى ابو حسين والشهيدة المسعفة رزان النجار)
330 اصابة بين المسعفين  بالرصاص الحي و اختناق بالغاز.
تضرر 58 سيارة اسعاف بشكل جزئي

#شهداء #العودة #اصابات

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