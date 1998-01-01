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الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة والوقت والمكان المناسب

الخميس 26 يوليو 2018 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: سنرد على جرائم الاحتلال بالطريقة والوقت والمكان المناسب



غزة/سما/

قال نائب قائد حركة حماس في غزة خليل الحية خليل الحية، إن "المقاومة سترد على جرائم الاحتلال بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب وفي المكان المناسب بما يحقق لشعبنا الحرية ورفع الحصار".

وأضاف الحية في تصريحات للصحفيين ووسائل الإعلام خلال تشييع شهداء القسام الثلاثة الذين ارتقوا أمس باستهداف الاحتلال شرق غزة : "من حق مقاومتنا الرد على جرائم الاحتلال وقتله المتعمد لأبناء شعبنا".

وأكد أن "العدو الصهيوني يثبت اليوم أنه قاتل وعلى العالم كله وعلى كل من يعنيهم الهدوء في المنطقة أن يلجموا الاحتلال".

وتابع الحية : "قادرون أن نرد الصاع بمثله ونحن ماضون لتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والتحرير والعودة وكسر الحصار".

#الحية #شهداء #قصف

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