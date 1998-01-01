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بطائرة مسيرة.. الحوثيين يعلنون استهداف مطار أبو ظبي

الخميس 26 يوليو 2018 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطائرة مسيرة.. الحوثيين يعلنون استهداف مطار أبو ظبي



وكالات/سما/

اعلنت جماعة الحوثي "أنصار الله"، اليوم الخميس، أنها شنت عدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي.

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة للجماعة، أن "سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي".

وأوضحت القناة أن "سلاح الجو المسير يقصف مطار أبوظبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3".

ومن جهته، أكد مطار أبو ظبي الدولي وقوع حادثة تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار.

​ونشرت على "تويتر" يقول "تؤكد مطارات أبوظبي وقوع حادثة في مطار أبوظبي الدولي تسببت به مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم 1 في الساعة الرابعة من مساء اليوم، والتي لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".

​وأضاف "وستواصل مطارات أبوظبي متابعة التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها".

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر / أيلول 2014.

#الحوثيين #ابو ظبي

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