مائة وثلاثون منظمة أهلية تطالب بدعم جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية

غزة/سما/

طالبت مائة وثلاثون منظمة أهلية بضرورة دعم جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية وتجاوز كل المعيقات التي تحول دون تحقيقها بما يحمي حقوق شعبنا ويعزز من صمودهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته.

جاء ذلك خلال اللقاء الخاص الذي نظمته شبكة المنظمات الاهلية للإعلان عن عريضة المنظمات الأهلية التي ترحب باستئناف جهود المصالحة والمطالبة بالإسراع في تنفيذ اتفاقاتها وذلك في مقر جمعية الهلال الاحمر لقطاع غزة بحضور ممثلي عدد من المنظمات الاهلية ووسائل الاعلام.

وبدورها أكدت عضو الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية هالة جبر أن القضية الوطنية الفلسطينية تشهد أحداث مريرة لم تشهدها من قبل في ظل الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة من حصار مشدد على قطاع غزة وتأثيراته الخطيرة واعتداءات على مسيرات العودة السلمية وأزمة الاونروا التي بدأت تأخذ مناحي صعبة في ظل القرارات المجحفة بفصل أعداد كبيرة من الموظفين وكذلك تهويد القدس والاستيطان ومصادرة الاراضي واستمرار سياسة الفصل العنصري في الضفة الغربية الأمر الذي يتطلب تحقيق المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة وطنية وديمقراطية وإنهاء الانقسام.

ومن جهته أكد عضو الهيئة التنسيقية للشبكة محسن أبو رمضان على دور المنظمات الأهلية في الدفع باتجاه تحقيق المصالحة وإنهاء صفحة الانقسام، مشيراً إلى جهود شبكة المنظمات الاهلية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من منظمات المجتمع المدني ودورها في ملف المصالحة .

ودعا أبو رمضان إلى ضرورة تكثيف الجهود من أجل إتمام ملف المصالحة على قاعدة وطنية، وأن يتم استعادة المسار من خلال إجراء الانتخابات وإلغاء كافة والقوانين القرارات التي تمس بحالة حقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية وقضايا المجتمع المدني .

وبدوره تلا مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا العريضة التي وقعت عليها أكثر من مائة وثلاثون منظمة أهلية فلسطينية من قطاع غزة والضفة الغربية و القدس لدعم جهود المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية.

وفيما يلي نص العريضة التي وقعت عليها 130 منظمة أهلية فلسطينية :

عريضة المنظمات الأهلية للترحيب باستئناف جهود المصالحة

والمطالبة بالإسراع في تنفيذ اتفاقات المصالحة

ترحب المنظمات الأهلية الفلسطينية بالجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية، والتي لعبت وما زالت تلعب دوراً رئيسياً وهاماً باتجاه اتمامها وانهاء حالة الانقسام السوداء في تاريخ العلاقات الوطنية الفلسطينية.

وتؤكد المنظمات الأهلية على ضرورة مشاركة كافة القوى والفعاليات ومنها منظمات المجتمع المدني في جهود المصالحة لتمتين الجبهة الداخلية والتصدي للمخاطر الخاصة التي تحاول استبدال القضايا الوطنية بالحلول الانسانية والاقتصادية.

إن المنظمات الاهلية الفلسطينية الموقعة على هذه العريضة ترى أن اتفاقات المصالحة التي تمت بالقاهرة في عامي 2011 و2017 تشكل أساساً صالحاً ومهماً لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة على طريق وحدة النظام السياسي الفلسطيني وعلى قاعدة الشراكة السياسية في اطار برنامج سياسي يحمي الحقوق الوطنية ويتصدى للمخططات الخارجية الرامية لتصفية القضية الوطنية لشعبنا، وبخاصة ما يتم طرحه في إطار ما يسمى صفقة القرن التي ترمي إلى شطب الحقوق الرئيسية لشعبنا في القدس واللاجئين والاراضي وفرض الحل الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة وعزله عن الضفة الغربية التي يجري تحويلها إلى جيوب وكانتونات ومعازل في اطار منظومة الابارتهيد العنصرية، في ضرب فاضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تضمن لشعبنا الحق في تقرير المصير والعودة واقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 والتي اعترف بها المجتمع الدولي عام 2012 عضواً مراقباً بالأمم المتحدة وفق القرار 19/67.

إننا نؤكد على ان حماية حقوق شعبنا تتطلب ترتيب البيت الداخلي وانهاء حالة الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الأمر الذي يتطلب ضرورة إلغاء الاجراءات المفروضة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة وبصورة فورية، ووقف التحريض الاعلامي المتبادل، وحماية الحريات العامة بما في ذلك ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتنفيذ مهماتها وفي مقدمتها معالجة القضايا والمشكلات الناتجة عن الانقسام والعمل على توحيد البنى الادارية والامنية على قاعدة المهنية، وتساهم في تعزيز مقومات الصمود الوطني وتحضر للانتخابات العامة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل لها.

إننا نطالب بالإسراع في تنفيذ اتفاقات المصالحة لكي نعيد اللحمة لبيتنا الداخلي وتحقيق الشراكة بين كافة الاطراف السياسية بما يساهم في تعزيز مقومات الصمود الوطني واعادة احياء الديمقراطية التي تراجعت كثيراً بسبب الانقسام ومن اجل التصدي للتحديات الخطرة المحدقة بحق القضية الوطنية ليس لنا إلا الوحدة والشراكة وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية والحزبية الضيقة ..

المنظمات الأهلية الموقعة :

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان - مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس" - المركز العربي للتطوير الزراعي - جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية – الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس - مركز الميزان لحقوق الإنسان - جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة - اتحاد لجان العمل الصحي - مركز الديمقراطية وحقوق العاملين - المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان - المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء"مساواة" - جمعية العطاء الخيرية - جمعية نوى للثقافة والفنون - جمعية تطوير بيت لاهيا - جمعية التنمية الزراعية (الاغاثة الزراعية) - مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد) - جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل - الاتحاد العام للمراكز الثقافية - هيئة دار الشباب للثقافة والفنون - مركز ابداع المعلم - جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية - جمعية الخريجات الجامعيات - الجمعية المحلية للخدمات المجتمعية - المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية - جمعية فجر للاغاثة والتنمية - جمعية بسمة للثقافة والفنون - الجمعية التنموية لبناء الاسرة - جمعية أطفالنا للصم - الجمعية الأهلية لتطوير النخيل والتمور - جمعية المزارعين الفلسطينيين - مركز البرامج النسائية النصيرات - جمعية الفجر الشبابي الفلسطيني - اتحاد لجان الرعاية الصحية - جمعية الكرمل للثقافة والتنمية المجتمعية - جمعية الأمل لتأهيل المعاقين رفح - جمعية المنال لتطوير المرأة الريفية - الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون - جمعية الدراسات النسوية التنمويةالفلسطينية - جمعية بيتنا للتنمية المجتمعية - جمعية رعاية أسر المعاقين - مركز شؤون المرأة - اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين - جمعية الفخاري للتنمية الريفية - اتحاد لجان العمل الزراعي - مؤسسة غسان كنفاني - الجمعية الوطنية لتأهيل المعوقين - جمعية بنك الدم المركزي - جمعية مؤسسة الثقافة والفكر الحر - مركز العلم والثقافة - جمعية وطن للتراث والتنمية - جمعية التضامن الخيرية - مركز المغازي الثقافي - جمعية التغريد للثقافة والتنمية والاعمار - مركز العمل التنموي "معاً" - جمعية جباليا للتأهيل - جمعية المزارعين الفلسطينيين - جمعية التطوير الزراعي والبيئي - جمعية المواصي التعاونية الزراعية - جمعية براعم الأمل والمحبة (المغازي) - مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين - المركز الفلسطيني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية - جمعية فلسطين التربوية لحماية البيئة - منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبة الحضرية - المركز الفلسطيني للزراعة الحيوية - مركز بيسان للبحوث والإنماء - لجان العمل الصحي - مركز حواء للثقافة والفنون - جمعية تنمية الشباب - جمعية آفاق جديدة - الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير - مركز د.حيدر عبد الشافي للثقافة والتنمية - طاقم شؤون المرأة - جمعية تنمية المرأة الريفية - نادي السلام لذوي الإعاقة - شبكة الاجسام الممثلة للاعاقة - جمعية مركز الارشاد التربوي - معهد الأبحاث التطبيقية القدس "أريج" - اتحاد الشباب الفلسطيني - جمعية المهندسين الزراعيين العرب - جمعية المعاقين حركياً بقطاع غزة - جمعية النخيل الفلسطينية للتنمية والتطوير - مؤسسة انقاذ الطفل فلسطين - مركز الاعلام المجتمعي - معهد دراسات التنمية - الجمعية الفلسطينية للتنمية والاعمار "بادر" - جمعية زاخر لتنمية قدرات المرأة الريفية - جمعية الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية - جمعية الخدمة العامة - اتحاد لجان المرأة الفلسطينية - جمعية فرسان الغد الشبابية - المنتدى الاجتماعي التنموي - سرية رام الله الأولى - الجمعية الوطنية الفلسطينية للشباب "بناء" – جمعية النجدة الاجتماعية - جمعية الوداد للتأهيل المجتمعي - جمعية العنقاء للتنمية المجتمعية - جمعية الأدهم الخيرية - مؤسسة فارس العرب للتنمية والأعمال الخيرية - جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية - جمعية مركز هدف لحقوق الإنسان - جمعية مركز التنمية والدراسات العمالية - مجموعة غزة للثقافة والتنمية - الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني"حشد" - جمعية منتدى التواصل - جمعية السطر الغربي لتطوير الريف وتنمية المزارع - جمعية برامج التربية للطفولة المبكرة الفلسطينية - هيئة أصالة للتراث الشعبي الفلسطينية والتنمية - الاتحاد النسائي الفلسطيني - جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة - مركز الأبحاث والاستشارات القانونية والحماية للمرأة – جمعية الثقافة والفكر الحر – جمعية اتحاد الشباب - مركز القدس للمساعدة القانونية – مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب - جمعيه أصدقاء مرضى الثلاسيميا - جمعية مدرسة الأمهات

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتضم في عضويتها 133 منظمة أهلية