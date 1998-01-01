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خلال اتصال هاتفي.. هنية وعباس كامل يبحثان التطورات الساخنة بالساعات الأخيرة

الخميس 26 يوليو 2018 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال اتصال هاتفي.. هنية وعباس كامل يبحثان التطورات الساخنة بالساعات الأخيرة



غزة/سما/

اجرى اليوم الخميس اتصال هاتفي بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ووزير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، وذلك للمرة الثانية خلال أربعة أيام.

وقالت مصادر مُطلعة إن "اتصالاً جرى ظهر اليوم بين هنية واللواء كامل المتواجد في واشنطن تناول التطورات الساخنة في الساعات الأخيرة".

وكانت كتائب القسام أعلنت صباح اليوم عن رفع درجة الجهوزية للدرجة القصوى، واستنفار جميع جنودها وقواتها العاملة في كل مكان، متوعدة الاحتلال بـ"دفع ثمن غالٍ من دمائه" جراء جرائمه بحق شعبنا.

واستشهد مساء أمس ثلاثة عناصر من القسام جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للمقاومة شرقي غزة.

وفي وقت سابق اليوم عقد هنية لقاء مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في مدينة غزة وصفته مصادر مطلعة ب"المهم" وذلك على خلفية التصعيد الأخير في القطاع.

وتوقعّت المصادر أن تكون هناك "لقاءات ماراثونية" بين هنية وميلادينوف خلال اليوم؛ لمناقشة الأوضاع الأمنية والإنسانية في غزة.

 
#هنية #غزة #حرب #مخابرات #مصر

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