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الشرطة وسلطة جودة البيئة توقعان مذكرة تعاون وتفاهم مشترك

الخميس 26 يوليو 2018 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقع مدير عام الشرطة الفلسطينية سيادة اللواء حازم عطاالله، و رئيسة سلطة جودة البيئة معالي م. عدالة الاتيرة اليوم في مقر المديرية العامة للشرطة، مذكرة تعاون وتفاهم  تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.


وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة أن هذه المذكرة وقعت في إطار تعزيز مبدأ الشراكة والتعاون بين الطرفين لتعزيز العمل وخاصة تجاه محاربة جرائم البيئة وفقا للتشريعات والقوانين ذات العلاقة بالعمل المشترك .


وفي كلمته أكد سيادة اللواء حازم عطا الله، أن مؤسسة  الشرطة تتبنى استراتجية قائمة على الشراكة مع كافة شرائح المجتمع  والمؤسسات الحكومية لتحقيق الأمن، وأنها تولي أيضاً أهمية كبيرة لموضوع البيئة وذلك لاهميته البالغة على الصعيد الوطني، مثمنا دور سلطة جودة البيئة والجهود الوطنية التي تبذلها في سبيل حماية البيئة  .


وأشار سيادة اللواء حازم عطاالله أن هذه المذكرة ستسهم في تعزيز تبادل الخبرات في المجال القانوني والتقني والاستفادة المتبادلة من البنية التحيتية والادارية والفنية المتوفرة لدى سلطة جودة البيئة والشرطة في بناء القدرات.


من جهتها ، أشادت معالي م. عدالة بجهود الشرطة ودورها البناء في حماية المواطنين وتوفير الامن والامان لهم والحفاظ على الامن البيئي، مشيرة الى اهمية العمل على تعميق التنسيق من خلال ورش العمل او اللقاءات التشاورية بغية رفع القدرات والوصول للممارسات الفضلى وفقا للاجراءات والاصول القانونية.

واكدت معالي م. الاتيرة بان المذكرة ستعمل على ايجاد اليات تنسيق بين سلطة جودة البيئة والشرطة فيما يخص اجراءات الضبط القضائي والتوثيق القانوني لانتهاكات البيئة وصولا لاجراءات احترافية ومهنية في التعامل مع القضايا البيئية.

#الشرطة #جودة البيئة

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