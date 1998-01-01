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الاحتلال يقرر تمديد اعتقال الأسيرة " لمى خاطر"

الخميس 26 يوليو 2018 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقرر تمديد اعتقال الأسيرة " لمى خاطر"



الخليل/ سما/

مددت محكمة  الاحتلال العسكرية في مركز تحقيق "عسقلان"، اليوم الخميس، اعتقال الأسيرتين الكاتبة لمى خاطر (42 عامًا)، وصفاء أبو سنينة (36 عامًا) من مدينة الخليل.

وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني، فراس الصباح، إن الأسيرة خاطر مُدد اعتقالها بذريعة استكمال التحقيق معها لـ 8 أيام، فيما جرى تمديد اعتقال الأسيرة أبو سنينة لسبعة أيام بذريعة استكمال الإجراءات القضائية.

ونقل المحامي عن الأسيرة خاطر أنها تتعرض لتحقيق مكثف في مركز تحقيق "عسقلان" لم يتوقف منذ يوم اعتقالها، ويستمر لأكثر من عشر ساعات يوميًا وهي مقيدة.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة خاطر وهي أم لخمسة أطفال في تاريخ 24 تموز/ يوليو الجاري، فيما اعتقلت الأسيرة أبو سنينة وهي أم لأربعة أطفال في 17 حزيران/ يونيو الماضي

 

#احتلال #لمي

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