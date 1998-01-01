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الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال خرق التهدئة

الخميس 26 يوليو 2018 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال خرق التهدئة



غزة/سما/

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في القاهرة عام 2014 ،موضحةً أن الاحتلال الاسرائيلي هو من يخرق هذا الاتفاق وعليه تحمل المسؤولية الكاملة.

وشددت الفصائل خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس للحديث عن التصعيد الاسرائيلي على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة العدوان الاسرائيلي.

وفيما يتعلق بأزمة الأونروا، طالبت الفصائل الفلسطينية إدارة الوكالة بوقف كافة الإجراءات بحق الموظفين واللاجئين الفلسطينيين، موضحة أن ما تقوم به إدارة وكالة الغوث هو تنفيذ لأجندة أمريكية وإسرائيلية مشتركة.

ودعت الفصائل إلى حراك شعبي ورسمي للضغط على الأونروا لوقف اجراءاتها وإلزامها بما أنشأت من أجله.

وأعلنت الفصائل عن فعاليات كبيرة سيتم تنظيمها يوم الأحد والثلاثاء  المقبلين أمام مقر أونروا بغزة، وفعاليات مشتركة في مناطق العمليات الخمس للتعبير عن رفض جميع اللاجئين لسياسة التقليصات.

كما أكدت الفصائل على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بشكلها الجماهيري وادواتها السلمية ، مبينة أن الجمعة المقبلة ستكون جمعة أطفالنا الشهداء.

جدير بالذكر أن 3 فلسطينيين استشهدوا، أمس الأربعاء، في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف موقعا تابعا للفصائل الفلسطينية شرق مدينة غزة.

#اطلاق نار #فصائل فلسطينية

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