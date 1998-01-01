جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

كحلون يتراجع : يجب تصحيح قانون القومية، شرعناه بتهور

الخميس 26 يوليو 2018 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
كحلون يتراجع : يجب تصحيح قانون القومية، شرعناه بتهور



القدس المحتلة / سما /

قال وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحالون في مقابلة إذاعية انه يمكن تصحيح قانون القومية بطريقة يتجنب بها المساس بالسكان الدروز، وكذلك تصحيح قانون الارحام، بان يشمل أعضاء المجتمع المثليين.

واعترف كحالون بانه تم تشريع قانون القومية بتهور ويجب تصحيحه وأيضا في قانون تأجير الارحام- نفس الامر. ان كانت هناك مشكلة، يجب تصحيحها. سنصحح القانون أيضا في هذا الامر". وأشار الى النائبة ميخال بن آري من حزبه والنائب امير اوحانا من الليكود بانهما سيعملان على هذا التصحيح.

وتابع " آخر من اتمنى ان يتضرر بإسرائيل جراء هذا هو الطائفة الدرزية"، وأضاف بان الالتماس للمحكمة العليا الذي قدمه النائب من حزبه"كولانو" أكرم حسون، ضد قانون القومية مع نائبين درزيين آخرين جاء بموافقته. وقال :"حسون يقود هذا بالتنسيق معي. نحن نفهم أهمية الطائفة الدرزية. انا احبهم بشكل خاص. هناك اتفاقات ائتلافية، لكن من جانب آخر يجب التصحيح".

وقالم النواب الثلاثة أبناء الطائفة الدرزية الأعضاء في الكنيست عن ثلاثة أحزاب مختلفة التقدم بتقديم استئناف الى الحكمة العليا في إسرائيل ضد قانون القومية بالتنسيق مع منتدى المحامين الدروز ورؤساء السلطات المحلية الدرزية والشركسية في إسرائيل.

ووقع على الاستئناف كل من أعضاء الكنيست الثلاثة: أكرم حسون النائب عن حزب "كولانو" وكذلك حمد عمار النائب عن حزب "يسرائيل بيتينو"، وكلهما من الائتلاف الحكومي إضافة الى عضو الكنيست صالح سعد النائب عن حزب "المعسكر الصهيوني".

ومن المتوقع ان يجتمع ظهر اليوم الخميس الوزير موشيه كحالون ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع ممثلي الطائفة الدرزية على خلفية احتجاج أبناء الطائفة على القانون. ومن المتوقع ان يحضر الاجتماع النائب اكرم حسون، وزير الحرب افيغدور ليبرمان ووزير الاتصالات أيوب قرا.

وقال وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينط الذي ايد القانون وصوت لصالحه، بان القانون يمس بصورة صعبة بمشاعر الدروز. "وهذه بالطبع ليست نية حكومة إسرائيل". وكتب في تويتر :"هؤلاء اخوتنا بالدم الذين يقفون معنا بساحة المعركة ويعقدون عهدا معنا، على حكومة إسرائيل إيجاد الحل لرأب هذا الصدع".

#كحلون #قانون القومية

أخبار ذات صلة

مشعل - ارشيف

مشعل: الاحتلال يغير معالم القدس وعلى ترامب تصحيح سياسة بلاده الخارجية

كحلون- رامي الحمد الله- ارشيف

قناة عبرية : الحمدالله يلتقي كحلون الاحد القادم وهذا ما طلبه مبعوث ترامب

كحلون وبشارة

اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

الحمد الله وبشارة والشيخ و كحلون ومردخاي

الحمد الله وبشارة والشيخ يلتقون كحلون ومردخاي في رام الله

كريم ورهف - ارشيف

تبرعات جديدة للاونروا بـ 49 مليون $ وعجزها المالي يتراجع الى 77.5 مليون فقط

احمد بحر

بحر: قانون حظر الأذان سيفجّر انتفاضة جديدة

الأكثر قراءة اليوم

ثلاثة شهداء في قصف اسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة

عبد الهادي المجالي : خذوني إلى شواطئكم قليلا يا أهل غزة

جرينبلات يكشف عن لقاء مع وزير المخابرات المصرية في البيت الأبيض

الاحتلال يكشف: الجندي الذي تم قنصه قائد في لواء "غفعاتي" وهكذا تم استدراجه

كتائب القسام تعلن رفع الجهوزية للدرجة القصوى واستنفار جميع جنودها

وزير اسرائيلي: ستكون هناك جولات أكثر عنفا مع غزة حتى نصل إلى أحد طريقين ..

رويترز : كشف خطة اقتصادية في اطار "صفقة القرن"

الأخبار الرئيسية

الفصائل- ارشيف

الفصائل الفلسطينية: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال خرق التهدئة

يدلين - ارشيف

يدلين : الاوضاع قد تتدهور على جبهة غزة نهار اليوم او الليلة المقبلة

نتنياهو

الاحتلال يوقف جميع اعمال السياج الحدودي خوفا من القناصة ونتنياهو يصل حدود غزة

موظفو اونروا

إضراب بمرافق "أونروا" في غزة وتواصل احتجاجات الموظفين

حرب غزة -ارشيفية

اردان: نقترب من شن عملية واسعة في غزة وهذه اهم ردود الفعل الإسرائيلية على بيان استنفار القسام