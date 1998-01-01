يدلين : الاوضاع قد تتدهور على جبهة غزة نهار اليوم او الليلة المقبلة

القدس المحتلة/سما/

اكد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق "عاموس يدلين" إن تهديد كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الدم يقابل بالدم "لا يبشر بخير".

وأضاف يدلين، الذي يرأس معهد دراسات "الأمن القومي" الإسرائيلي، أن "الأمور على جبهة قطاع غزة قد تتدهور نهار اليوم أو الليلة المقبلة بشكل أسرع من المتوقع"، على حد تعبيره موضحا "لا مناص في نهاية المطاف من الذهاب نحو عملية عسكرية جديدة على غرار (الجرف الصامد2) بالنظر إلى تآكل قوة الردع".

وأشار إلى أن "الأمور قد تتحرج للحرب حال حصول حركة حماس على إنجاز عسكري لا يمكن لإسرائيل السكوت عليه" حسب قوله.

ن جهتها نقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مسؤول عسكري اسرائيلي كبير قوله ان الجيش يعيد ترسيخ معادلة الردع التي بدأت تتاكل خلال الاشهر الاخيرة عبر ردود سريعة وقاسية تستهدف حماس بغزة .

واوضح ان الجيش لن يسمح باي خرق للهدوء وان الردود التي يقوم توضح ذلك لحماس وغيرها من فصائل غزة وهي ان اي خرق للهدوء سيقابل بردود قوية وقتل للعناصر المتورطة والمحرضة حسب زعمه.